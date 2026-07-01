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Rebeca Andrade publica foto com possível namorada e viraliza: 'Assumiu'

Ginasta publicou novas fotos ao lado de Gisele e exibiu um buquê de rosas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 18:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rebeca Andrade em novas fotos publicadas nas redes sociais. (Foto: Reprodução)
Rebeca Andrade em novas fotos publicadas nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A ginasta Rebeca Andrade voltou a alimentar especulações sobre sua vida amorosa nesta quarta-feira (1) ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Dias após sua assessoria negar um relacionamento com a empresária Gisele, a medalhista olímpica apareceu em registros bem próxima da amiga, além de mostrar um grande buquê de rosas vermelhas recebido durante a comemoração.

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    As imagens foram publicadas após a conquista da medalha de ouro no salto e mostram momentos dos bastidores da competição, treinos pelo Flamengo e o dia em que acompanhou um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em algumas fotos, Rebeca aparece sorridente e abraçada à empresária, o que voltou a gerar comentários entre os fãs.

    Rebeca Andrade e Gisele em fotos publicadas no Instagram. (Foto: Reprodução)
    Rebeca Andrade e Gisele em fotos publicadas no Instagram. (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, internautas repercutiram as publicações e afirmaram que a ginasta mostrou que queria assumir a possível namorada. Veja a repercussão:

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    • Os rumores ganharam força depois que a atleta fez uma declaração pública para Gisele ao celebrar o título no Pan-Americano.

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    "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo", escreveu Rebeca.

    Na ocasião, a assessoria da ginasta afirmou que as duas são apenas amigas e explicou que a publicação fazia parte de uma sequência de homenagens a pessoas importantes em sua rotina.

    Segundo a equipe da atleta, Gisele esteve presente na Arena 1 durante a competição, assim como outros amigos e integrantes da comissão técnica e do Flamengo, que também receberam agradecimentos nas redes sociais.

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    Mesmo após o esclarecimento, Rebeca voltou a chamar atenção ao curtir comentários no TikTok que sugeriam um possível relacionamento entre ela e a empresária. Entre as mensagens estavam publicações celebrando o suposto casal e até comentários sobre uma possível aliança usada pela ginasta.

    Rebeca Andrade curtiu comentários em suas redes sociais relacionadas ao namoro
    Rebeca Andrade curtiu comentários em suas redes sociais relacionadas ao namoro. (Foto: Reprodução)

    Rebeca Andrade não assume um relacionamento publicamente desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois ficaram juntos entre 2022 e 2024.

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