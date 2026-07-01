Rebeca Andrade publica foto com possível namorada e viraliza: 'Assumiu'
Ginasta publicou novas fotos ao lado de Gisele e exibiu um buquê de rosas
A ginasta Rebeca Andrade voltou a alimentar especulações sobre sua vida amorosa nesta quarta-feira (1) ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais. Dias após sua assessoria negar um relacionamento com a empresária Gisele, a medalhista olímpica apareceu em registros bem próxima da amiga, além de mostrar um grande buquê de rosas vermelhas recebido durante a comemoração.
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As imagens foram publicadas após a conquista da medalha de ouro no salto e mostram momentos dos bastidores da competição, treinos pelo Flamengo e o dia em que acompanhou um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em algumas fotos, Rebeca aparece sorridente e abraçada à empresária, o que voltou a gerar comentários entre os fãs.
Nas redes sociais, internautas repercutiram as publicações e afirmaram que a ginasta mostrou que queria assumir a possível namorada. Veja a repercussão:
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Rebeca andrade finalmente assumiu a muie dela— Vitoria (@hoolibrothers) July 1, 2026
Rebeca Andrade dando o recado da melhor forma possível, com atitudes!!!!!!!!!!!+— Thayná (@thsanttanna) July 1, 2026
a rebeca andrade postando foto e marcando a namorada meu deus nossa princesa— ju menta 🇧🇷 (@amittensblight) July 1, 2026
Passada com a rebeca Andrade assumindo o relacionamento no insta kkkkkkkkj e a assessoria dela tentando esconder 😂— ⳻︨⳺ (@httpsvampy) July 1, 2026
Assessoria de Rebeca Andrade: aquela é uma amiga dela— 𝚅𝙸 (@rosec0lored_boy) July 1, 2026
Rebeca: foto de um BUQUÊZÃO de rosa + foto da menina agarrada nela com blusinhas combinando e alianças iguais kkkkkkkkk 🤷🏽
Os rumores ganharam força depois que a atleta fez uma declaração pública para Gisele ao celebrar o título no Pan-Americano.
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"Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo", escreveu Rebeca.
Na ocasião, a assessoria da ginasta afirmou que as duas são apenas amigas e explicou que a publicação fazia parte de uma sequência de homenagens a pessoas importantes em sua rotina.
Segundo a equipe da atleta, Gisele esteve presente na Arena 1 durante a competição, assim como outros amigos e integrantes da comissão técnica e do Flamengo, que também receberam agradecimentos nas redes sociais.
Mesmo após o esclarecimento, Rebeca voltou a chamar atenção ao curtir comentários no TikTok que sugeriam um possível relacionamento entre ela e a empresária. Entre as mensagens estavam publicações celebrando o suposto casal e até comentários sobre uma possível aliança usada pela ginasta.
Rebeca Andrade não assume um relacionamento publicamente desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois ficaram juntos entre 2022 e 2024.
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