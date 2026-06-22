Com vaga olímpica em jogo, Brasil sediará Pan-Americanos de ginástica em 2028 Anúncio foi feito pela União Pan-Americana de Ginástica (UPAG) nesta segunda-feira (22)

A ressaca dos Pan-Americanos de Ginástica 2026 no Rio de Janeiro (RJ) ainda nem acabou, mas o Brasil já foi confirmado como sede dos campeonatos novamente em 2028. Nesta segunda-feira (22), foi anunciado pela União Pan-Americana de Ginástica (UPAG) que o principal compromisso da ginástica nas Américas voltará ao solo brasileiro daqui a dois anos, nas modalidades artística, rítmica e de trampolim. A competição definirá os últimos atletas classificados para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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A entidade tomou a decisão, de forma unânime, durante a realização de uma assembleia no Rio de Janeiro (RJ). A cidade foi palco da disputa do Pan-Americanos de ginástica rítmica e artística, que terminou neste domingo (21).

— Mais uma vez, a gente sai da Assembleia Geral da UPAG com o direito de sediar o Campeonato Pan-Americano em três modalidades. Isso comprova o reconhecimento dos países da América por tudo o que o Brasil entrega na realização dos eventos — afirmou Cacá Resende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

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O Brasil foi sede dos Pan-Americanos de ginástica rítmica, artística e de trampolim em 2021, como forma de definir os donos das últimas vagas continentais para Tóquio 2020. Novamente, para Los Angeles 2028, as vagas do continente americano serão definidas na competição em solo verde-amarelo. A disputa acontece em maio de 2028, ainda com datas e locais a serem definidos.

Como acontecerá a classificação para Los Angeles 2028 nas ginásticas?

Na ginástica artística, o Campeonato Pan-Americano de 2028 garantirá uma vaga olímpica para um homem e uma mulher, definidos por meio da disputa do individual geral. Enquanto na ginástica rítmica, será distribuída uma vaga para a competição individual e outra para o conjunto.

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Já na ginástica de trampolim, haverá uma vaga para um homem e uma mulher por meio do campeonato continental, desde que o continente americano não obtenha classificação anteriormente pelo Campeonato Mundial de 2027 ou pelo ranking do circuito da Copa do Mundo.

Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Antes dos campeonatos continentais, os atletas e equipes ainda poderão assegurar vagas para Los Angeles 2028 por meio dos Campeonatos Mundiais de 2026 e 2027, além do circuito da Copa do Mundo. Os torneios continentais serão a última oportunidade de classificação olímpica na ginástica.

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