Após ouro no Pan, Rebeca Andrade revela próxima competição Ginasta brasileira retorna em agosto com o Flamengo no Campeonato Brasileiro

Agora que voltou, Rebeca Andrade terá uma agenda cheia até o fim de 2026. O primeiro compromisso foi concluído com sucesso, e mais um ouro foi somado ao currículo da ginasta. Agora, porém, não é momento de descanso. A campeã olímpica já tem planos para retornar aos tablados em agosto deste ano.

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Além da Seleção Brasileira, Rebeca representa o Clube de Regatas do Flamengo em competições nacionais e internacionais. Em entrevista após sua apresentação, a ginasta aproveitou para confirmar que estará presente no elenco rubro-negro no Campeonato Brasileiro, previsto para começar em 5 de agosto, em Brasília.

— O campeonato brasileiro, né? Nossa próxima competição é o campeonato brasileiro, então o foco é treinar. Eu ainda não sei como vai ser o campeonato, não sei quais aparelhos eu vou fazer, onde vão me querer, onde vão me precisar. Acho que isso é o principal para eu estar nas próximas competições: eu preciso estar feliz e me sentindo bem. Depois do Brasileiro, acho que tem Copa do Mundo, tem Mundial também — contou Rebeca Andrade.

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Após a disputa com o Flamengo, a maior medalhista olímpica do Brasil voltará a defender a Seleção Brasileira em mais dois compromissos importantes da temporada: a Copa do Mundo e o Mundial.

A etapa da Hungria, última do calendário da Copa do Mundo em 2026, está prevista para começar em 18 de setembro. Já o Mundial será disputado em outubro e terá peso especial no início do ciclo olímpico, por distribuir as primeiras vagas para os Jogos de Los Angeles-2028.

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Rebeca é ouro no salto do Pan de Ginástica

"Se busca rival en Sudamérica"! Nem mesmo quase dois anos de pausa foram capazes de frear o domínio de Rebeca Andrade na ginástica artística. Neste domingo (21), a campeã olímpica levou a melhor sobre as adversárias no Pan-Americano, com 14.266, e conquistou a medalha de ouro no salto, único aparelho em que competiu no torneio continental.

Última atleta a se apresentar na final do salto, Rebeca entrou no aparelho já sabendo a nota que precisava para assumir a liderança. Sem demonstrar pressão, a brasileira executou sua série com segurança, recebeu 14.433 pelo primeiro salto e 13.700 pelo segundo. Assim, confirmou o favoritismo para conquistar a medalha de ouro para o Brasil no Pan-Americano.

Além do ouro no salto, a ginasta também ajudou o Brasil a conquistar a medalha de prata por equipes, resultado que garantiu a seleção no Mundial de Ginástica Artística de 2026. A competição, principal compromisso da modalidade nesta temporada, também tem peso importante no ciclo olímpico e distribui as primeiras vagas para os Jogos de Los Angeles-2028.

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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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