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Bortoleto revela o que impede a Audi de brigar pelo topo da Fórmula 1

Jovem acredita que carro poderia lutar mais à frente na classificação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 11:17
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Gabriel Bortoleto acredita que a Audi possui um chassi capaz de disputar posições no topo da Fórmula 1, mas avalia que o desempenho do motor ainda impede uma equipe de alcançar os melhores resultados na temporada 2026. A análise foi feita pelo brasileiro após o GP da Áustria, em Spielberg , onde terminou em 11º lugar, uma posição à frente do companheiro da equipe Nico Hülkenberg.

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    Segundo Bortoleto, a principal dificuldade da Audi no fim de semana esteve nos trechos de alta velocidade. O piloto destacou que o carro apresentou bom rendimento nas curvas, mas perdeu muito tempo nas retas em comparação aos adversários.

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    — Vocês têm acesso aos dados de GPS e podem comparar as curvas do Q2. Fomos muito rápidos praticamente em todas elas, mas perdemos muito nas retas. Ainda precisamos melhorar o carro, mas devemos brigar mais à frente. Infelizmente, perdemos muito desempenho nas retas e essa é a realidade no momento — afirmou.

    Apesar da limitação, o brasileiro demonstrou confiança no potencial do projeto da equipe alemã e indicou que o chassi está entre os pontos fortes do carro.

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    • — Parece que sim. Existem circuitos que se adaptam melhor ao nosso carro e outros nem tanto. Acho que neste fim de semana ficou claro que estávamos desse lado — disse ao ser questionado se o chassi teria condições de luta pelas primeiras posições do grid.

    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (Foto: Richard Callis/Fotoarena/Folhapress)

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    Direção da Audi pede análise do conjunto

    O diretor de corrida da Audi, Allan McNish, informou que a equipe apresenta desempenho competitivo em curvas de média e alta velocidade, mas ressaltou que chassi e unidade de potência não podem ser avaliados separadamente.

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    — Os números mostram claramente onde estamos em curvas de média e alta velocidade, e somos muito fortes nesses pontos. Ainda podemos melhorar um pouco nas curvas lentas e em outros detalhes —explicou.

    McNish também rejeitou a ideia de apontar apenas o motor como responsável pelos resultados da equipe.

    — Existe o carro e existe uma unidade de potência, mas o importante é o conjunto completo. Separá-los pode funcionar na teoria, mas na prática é preciso que o motor e o chassi trabalhem juntos. O piloto também faz parte desse pacote — afirmou.

    De acordo com o dirigente, a Audi atualmente oscila entre a quinta e a sexta força do grid, dependendo das características de cada circuito.

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