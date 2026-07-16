Alex Poatan provoca árbitro após demissão de brasileiro do UFC Peso-pesado voltou a criticar Herb Dean e lamentou a saída de Michel Pereira da franquia

Dispensado do UFC, Michel Pereira ganhou um aliado importante na causa contra a atuação da arbitragem nos últimos eventos da organização. Nesta quinta-feira (16), Alex "Poatan" Pereira se manifestou contrário à demissão do colega de profissão, que aconteceu após uma derrota com polêmicas envolvendo o mesmo árbitro da sua última luta: o americano Herb Dean.

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Após o UFC Casa Branca, em junho, Poatan acusou Dean de atuação passiva diante dos golpes ilegais aplicados pelo francês Cyril Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados (até 120,2 kg). O lutador paulista alega ter sofrido repetidas cotoveladas na nuca, fato que passou impune pelo árbitro. Na época, o striker chegou a pedir a Dana White, CEO da franquia, que mandasse embora o profissional.

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Já no UFC Baku, durante embate dos pesos-médios (84 kg), Michel Pereira foi alvo de dois puxões de cabelo e um dedo no olho por parte do russo Shara Magomedov, que recebeu apenas uma advertência. O brasileiro acabou derrotado por decisão unânime dos juízes. O evento aconteceu menos de duas semanas depois do UFC Casa Branca.

Nas redes sociais, Poatan compartilhou um vídeo de melhores momentos de Michel Pereira no octógono e lamentou a dispensa do compatriota. Ele ainda ressaltou que as decisões relacionadas à arbitragem são de responsabilidade de órgãos regulatórios independentes do Ultimate, embora a organização promotora das lutas aja como regulador em eventos fora dos Estados Unidos.

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— Poderiam ter mandado esse cara (embora) antes e talvez fosse aceitável, mas pagar um preço tão alto por erro da arbitragem não dá para aceitar! O UFC já fez e faz tudo que eu peço, no alcance da organização. Mas é triste ver isso e não ficar chateado. Muitos atletas que não falam nada. Amanhã podem ser vocês passando por esse tipo de situação, e não adianta me enviar mensagem pedindo ajuda. É triste que nem o UFC tenha o controle, e com isso vai manchando o nosso esporte — desabafou Poatan.

Em tom de provocação, Poatan finalizou a publicação listando seu cartel no MMA, sem contabilizar a derrota para Gane. Ao invés disso, o ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados (93 kg) disse que tem uma luta e uma derrota no "vale-tudo".

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Alex Poatan se pronuncia em vídeo sobre derrota no UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/YouTube)

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UFC terá duelo de brasileiros neste sábado (18)

O Brasil estará bem representado no UFC Oklahoma City, neste sábado (18). Da abertura da noite até o card principal, os brasileiros buscam colocar o país no topo do mundo mais uma vez. Em destaque, no meio de tanta ação, há o duelo entre Felipe Franco e Levi Rodrigues – duas promessas da categoria meio-pesado (93 kg).

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