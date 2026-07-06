Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade' Jean Silva analisou ainda possível despedida do camisa 10 da Seleção

A participação de Neymar Jr na Copa do Mundo de 2026 segue dividindo opiniões no mundo dos esportes. Apesar das críticas, há quem exalte a passagem do camisa 10 na Seleção Brasileira. Entre os apoiadores, destaca-se Jean Silva, um dos maiores nomes do peso-pena do UFC na atualidade.

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O que não faltou foi emoção no discurso de "The Lord" após a eliminação do Brasil no Mundial. Ainda no último domingo (5), o número 6 do ranking dos penas definiu o momento vivido por Neymar como despedida. Para o lutador, então, o desejo que fica é que o atacante do Santos não tenha arrependimentos na carreira.

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— Confesso que vai dar saudade de ver esse moleque jogando. Acho que o que fica com a gente é só que ele não tenha um arrependimento. Acho que essa é a grande lição, a dor que mais dói é aquela que chega no final da estrada, você olha para trás e pensa: "E se eu tivesse feito?". Acho que só vou torcer para que ele não tenha esse tipo de dor. Bom, força para o menino Ney — disse Jean.

Além dos elogios, compartilhados em vídeo no seu perfil do "Instagram", Jean aproveitou para atacar os haters do jogador de futebol. Como atleta, o peso-pena chegou ainda a provocar quem esteve criticando o camisa 10 após o resultado negativo contra a Noruega.

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— Teve uma galera falando abobrinha, que ele não jogou nada. Aí, vou fazer uma pergunta, só uma. O que você fez? Você, que está criticando aí, fez o que? Por isso que você vai ficar sentado no seu sofá criticando o sucesso dos outros — concluiu.

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Despedida do Brasil e de Neymar

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega por 2 a 1 no último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o tropeço, a equipe comandada por Carlo Ancelotti deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. A equipe, então, amplia o jejum de títulos na competição, que dura desde 2002.

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A eliminação deve marcar a despedida de Neymar da Amarelinha. O atacante do Santos passou por um processo especial de preparação para ficar à disposição, mas sofreu uma nova lesão e estreou na Copa apenas na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia. Ao todo, entrou em campo em apenas duas oportunidades, ambas como reserva.

Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

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