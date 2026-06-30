Próximo evento do UFC terá retorno de Conor McGregor após 5 anos Ex-campeão duplo enfrenta Max Holloway no UFC 329 no próximo sábado (11)

A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, os fãs do mundo das lutas poderão finalmente acompanhar o retorno de Conor McGregor ao octógono. O irlandês será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

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McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

A tentativa mais recente ocorreu em 2024, quando o irlandês estava escalado para enfrentar Michael Chandler no UFC 303, pelo peso meio-médio. No entanto, uma lesão no dedo mínimo do pé esquerdo, sofrida pouco mais de duas semanas antes do evento, obrigou McGregor a deixar o card.

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O duelo contra Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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FICHA TÉCNICA

UFC 329

📆 Data: 11 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 22h

Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney

Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

Card Preliminar - 18h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ode' Osbourne x Cody Durden

Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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