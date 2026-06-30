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Próximo evento do UFC terá retorno de Conor McGregor após 5 anos

Ex-campeão duplo enfrenta Max Holloway no UFC 329 no próximo sábado (11)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 16:20
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Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)
Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, os fãs do mundo das lutas poderão finalmente acompanhar o retorno de Conor McGregor ao octógono. O irlandês será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

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    McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

    A tentativa mais recente ocorreu em 2024, quando o irlandês estava escalado para enfrentar Michael Chandler no UFC 303, pelo peso meio-médio. No entanto, uma lesão no dedo mínimo do pé esquerdo, sofrida pouco mais de duas semanas antes do evento, obrigou McGregor a deixar o card.

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    O duelo contra Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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    FICHA TÉCNICA
    UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ode' Osbourne x Cody Durden

    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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