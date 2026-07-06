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Brasileiro se apresenta como reserva de McGregor x Holloway no UFC

Mauricio Ruffy seguirá para Las Vegas em caso de problemas na luta principal do UFC 329

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 13:40
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Mauricio Ruffy comemora vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca
Mauricio Ruffy comemora vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

O Brasil pode liderar mais um evento do Ultimate neste sábado (11). Na luta principal do UFC 329, Conor McGregor fará seu retorno ao octógono contra Max Holloway. Embora o combate esteja confirmado, a organização decidiu se preparar para uma possível emergência e colocou o brasileiro Mauricio Ruffy como reserva.

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    A notícia foi anunciada pelo próprio Ruffy nas redes sociais. Sem luta marcada, o brasileiro se recupera da vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca, realizada no mês passado, e se colocou à disposição para substituir qualquer um dos protagonistas do UFC 329.

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    — Rapaziada, vocês sabem que eu me coloquei à disposição na luta aí do Conor McGregor e Max Holloway. Me cuidei bastante, esses caras me fizeram treinar em meio às minhas férias. Essa luta vai ser na 77kg. Então, eu teria mais ou menos 7 kg aí pra tirar, pra categoria. Estamos indo viajar agora pra Vegas na segunda-feira e vamos ver o que acontece — disse Ruffy.

    Apesar de atuar normalmente no peso-leve (até 70,3 kg), assim como Holloway e McGregor, Ruffy aceitou ser reserva de um confronto disputado no meio-médio, divisão até 77,1 kg. Caso seja acionado, o brasileiro terá a oportunidade de liderar um dos principais eventos do ano no UFC diante de dois dos nomes mais populares da organização.

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    • McGregor x Holloway

    O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

    De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.

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    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

    Outros 13 combates estão confirmados para o UFC 329, que acontece no dia 11 de julho. Em destaque no Brasil, apenas Cesar Almeida e Ryan Gandra levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Os dois brasileiros estão no card preliminar. Veja card completo aqui.

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