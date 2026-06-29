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Campeão do UFC apoia causa de Alex Poatan contra arbitragem do UFC

Árbitro Herb Dean voltou a errar contra brasileiro no UFC Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 14:10
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Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)
Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

Um novo capítulo se juntou ao caso de Alex Poatan contra a arbitragem após o UFC Baku deste sábado (27). Durante a luta do brasileiro Michel Pereira, Herb Dean voltou a se envolver em nova polêmica envolvendo golpes ilegais, o que gerou revolta no mundo das lutas. Entre os críticos, o campeão dos pesos-pesados (até 120,2 kg), Tom Aspinall, foi mais um a demonstrar insatisfação.

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    Por meio das redes sociais, Aspinall repercutiu a falta de punição a Shara Magomedov, apesar dos avisos feitos por Dean e das infrações cometidas pelo russo ao longo do combate diante de Michel Pereira.

    — MMA não tem mais "regras". São apenas "sugestões" — escreveu o campeão.

    A manifestação de Aspinall se soma às críticas recorrentes sobre a condução de Herb Dean em lutas recentes do UFC. A atuação do árbitro já havia sido questionada por Alex Poatan após o UFC Casa Branca, e o episódio em Baku reacendeu o debate sobre a aplicação das regras e a consistência das decisões da arbitragem em confrontos de alto nível.

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    Novo erro de Herb Dean

    Michel começou o primeiro round com força total e quase alcançou a vitória após Magomedov sentir uma sequência de golpes certeiros, que levou o russo ao chão. Durante este momento de superioridade do brasileiro, porém, o adversário o agarrou pelo cabelo – ato proibido em qualquer arte marcial. Após as infrações do início, Dean chegou a avisar que, em caso de nova ocorrência, o lutador seria penalizado.

    A promessa não foi cumprida. Para fechar a luta, no último assalto, Pereira recebeu um dedo no olho de Shara, que passou batido pelo árbitro. Apesar da "ameaça", o russo não foi penalizado pelo golpe ilegal e acabou conquistando a vitória por decisão unânime. O resultado foi, então, questionado pelo brasileiro nas redes sociais.

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    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado a Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

    Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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