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Após caso com Poatan, árbitro comete novo erro contra brasileiro no UFC

Michel Pereira recebeu sequência de golpes ilegais, mas foi derrotado por decisão unânime

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 09:39
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Herb Dean separa Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor no UFC 229
Herb Dean separa Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor no UFC 229 (Foto: Harry How/Getty Images/AFP)

Discurso de Alex Poatan ganhou ainda mais força após o UFC Baku deste sábado (27). Em mais uma atuação no octógono, o árbitro Herb Dean voltou a se envolver em polêmica por suas decisões contra golpes ilegais. Desta vez, o prejuicado foi o brasileiro Michel Pereira, que sofreu uma virada contra o russo Shara Magomedov.

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    Michel começou o primeiro round com força total e quase alcançou a vitória após Magomedov sentir uma sequência de golpes certeiros, que levou o russo ao chão. Durante este momento de superioridade do brasileiro, porém, o adversário o agarrou pelo cabelo – ato proibido em qualquer arte marcial. Após as infrações do início, Dean chegou a avisar que, em caso de nova ocorrência, o lutador seria penalizado.

    A promessa não foi cumprida. Para fechar a luta, no último assalto, Pereira recebeu um dedo no olho de Shara, que passou batido pelo árbitro. Apesar da "ameaça", o russo não foi penalizado pelo golpe ilegal e acabou conquistando a vitória por decisão unânime. O resultado foi, então, questionado pelo brasileiro nas redes sociais.

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    — No MMA existem regras. Elas precisam ser aplicadas com o mesmo rigor para todos. Respeitar as regras é proteger a integridade do esporte e garantir justiça dentro do octógono. Meu adversário foi advertido várias vezes e não foi punido. Quando a regra é ignorada, o resultado é comprometido — escreveu Michel Pereira.

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    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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    Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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