Holloway faz pedido a McGregor antes do UFC 329: 'Apenas apareça' Os dois se enfrentarão na luta principal do UFC 329, marcado para 11 de julho

Faltam oito dias para a tão aguardada volta de Connor McGregor ao UFC. No entanto, Max Holloway, seu próprio rival no UFC 329, ainda não está convencido de que isso vai acontecer. O evento está marcado para o dia 11 de julho, em Las Vegas (EUA), na "Semana Internacional da Luta".

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Nos dias anteriores às lutas, é comum que os adversários troquem farpas e provocações. No entanto, Holloway aproveitou o momento para fazer um pedido inusitado a McGregor: "que ele apareça". Os dois protagonizam a luta principal do UFC 329.

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— O que quer que o leve até o octógono no sábado à noite, continue dizendo isso para si mesmo. Por favor, apenas apareça (para lutar) no sábado à noite. Conor tem o dom da palavra e adora falar. Talvez ele esteja falando para se preparar e se sentir pronto. Apoio isso, 100%. Continue provocando. Mal posso esperar para vê-lo no sábado à noite. Ele diz: "Não sou um lutador diferente e blá, blá blá". As coisas são como são. Continue dizendo a si mesmo o que você precisa dizer. Eu só preciso que ele apareça no dia 11 de julho e entre no octógono. Aí poderemos descobrir se ele está certo ou errado — disse Holloway ao "MMA Junkie".

A declaração do havaiano se baseia no fato de, em 2024, McGregor ter desistido da luta contra Michael Chandler às vésperas do então UFC 303. Aquela seria a volta do irlandês ao Ultimate depois de três anos afastado. Na época, ele foi substituído por Alex Poatan no combate principal do evento.

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Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

McGregor retorna ao UFC após cinco anos

A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, o irlandês Conor McGregor será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no dia 11 de julho (sábado). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

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