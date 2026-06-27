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Estrangeiros reagem ao nocaute de brasileiro no UFC Baku: 'Pode ser problema'

Brasileiro derrotou Nazim Sadykhov por nocaute no primeiro round

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 15:21
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Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Matheus Camilo comemora vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

O nocaute impressionante de Matheus Camilo não passou despercebido. Neste sábado (27), o brasileiro precisou de apenas um round para derrotar o anfitrião Nazim Sadykhov no UFC Baku e conquistar sua segunda vitória consecutiva. Nas redes sociais, a atuação chamou a atenção de fãs internacionais do MMA, que se impressionaram com o desempenho do atleta.

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    Torcida se impressiona com Camilo

    Tradução: "Matheus Camilo surpreendeu a todos ao nocautear Nazim Sadykhov logo no primeiro round! Desferiu um soco devastador que derrubou o adversário com um knockdown impressionante, finalizando a luta no chão e conquistando a vitória sobre o favorito da casa!"

    Tradução: "Camilo fez Sadykhov desmoronar! Uau!"

    Tradução: "Sadykhov não é o melhor quando você não lhe dá a luta que ele quer. Ótimo trabalho do Camilo controlando a distância e o levando para aquele contragolpe poderoso."

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    Tradução: "Vitória impressionante de Matheus Camilo. Interrupção aceitável, na minha opinião. Precisa se mexer."

    Tradução: "Caramba, esse tal de Camilo pode ser um PROBLEMA."

    Como foi a luta?

    Os primeiros instantes do confronto foram marcados por estudo dos dois atletas. Sadykhov buscou assumir o controle com golpes retos, enquanto Matheus Camilo respondeu trabalhando os chutes baixos para reduzir a movimentação do adversário.

    A definição da luta veio quando o representante do Azerbaijão encurtou a distância. Atento à aproximação, o brasileiro conectou um golpe limpo que derrubou o rival. Na sequência, Camilo aproveitou a vantagem no solo para aplicar novos ataques, obrigando o árbitro a encerrar o combate e confirmar o triunfo do atleta do Brasil.

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    🥊✅ Ficha técnica
    UFC Baku

    📆 Data: 27 de junho de 2026
    ⏰ Horário: A partir das 10h (horário de Brasília)
    🌍 Local: National Gymnastics Arena, em Baku, no Azerbaijão
    📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)

    Resultados da pesagem do UFC Baku

    Card Principal - 13 horas

    Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Fiziev (70,7 Kg) x Manuel Torres (70,7 Kg)
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov (84,3 Kg) x Michel Pereira (84,1 Kg)
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov (70,7 Kg) x Matheus Camilo (70,7 Kg)
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Asu Almabayev (57,1 Kg) x Charles Johnson (56,9 Kg)
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,3 Kg) x Brunno "Hulk" Ferreira (83,9 Kg)
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Michal Oleksiejczuk (84,3 Kg)

    Card Preliminar - 10 horas

    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Farman Hasanov (77,3 Kg) x Eric Nolan (77,3 Kg)
    Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyev (93,4 Kg) x Julius Walker (93,4 Kg)
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Nursulton Ruziboev (84,3 Kg) x Andrey Pulyaev (84,3 Kg)
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Kaan Ofli (66,2 Kg) x Javier Reyes (66 Kg)
    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniil Donchenko (77,3 Kg) x Theodor Berggren (77,5 Kg)
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan (61,6 Kg) x Jean Matsumoto (61,4 Kg)
    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Tahir Abdullayev (77,3 Kg) x Jefferson Nascimento (77,5 Kg)

    +Aposte na vitória do Brasil no UFC Baku
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