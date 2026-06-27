Estrangeiros reagem ao nocaute de brasileiro no UFC Baku: 'Pode ser problema'
Brasileiro derrotou Nazim Sadykhov por nocaute no primeiro round
O nocaute impressionante de Matheus Camilo não passou despercebido. Neste sábado (27), o brasileiro precisou de apenas um round para derrotar o anfitrião Nazim Sadykhov no UFC Baku e conquistar sua segunda vitória consecutiva. Nas redes sociais, a atuação chamou a atenção de fãs internacionais do MMA, que se impressionaram com o desempenho do atleta.
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Torcida se impressiona com Camilo
Tradução: "Matheus Camilo surpreendeu a todos ao nocautear Nazim Sadykhov logo no primeiro round! Desferiu um soco devastador que derrubou o adversário com um knockdown impressionante, finalizando a luta no chão e conquistando a vitória sobre o favorito da casa!"
Tradução: "Camilo fez Sadykhov desmoronar! Uau!"
Tradução: "Sadykhov não é o melhor quando você não lhe dá a luta que ele quer. Ótimo trabalho do Camilo controlando a distância e o levando para aquele contragolpe poderoso."
Tradução: "Vitória impressionante de Matheus Camilo. Interrupção aceitável, na minha opinião. Precisa se mexer."
Tradução: "Caramba, esse tal de Camilo pode ser um PROBLEMA."
Como foi a luta?
Os primeiros instantes do confronto foram marcados por estudo dos dois atletas. Sadykhov buscou assumir o controle com golpes retos, enquanto Matheus Camilo respondeu trabalhando os chutes baixos para reduzir a movimentação do adversário.
A definição da luta veio quando o representante do Azerbaijão encurtou a distância. Atento à aproximação, o brasileiro conectou um golpe limpo que derrubou o rival. Na sequência, Camilo aproveitou a vantagem no solo para aplicar novos ataques, obrigando o árbitro a encerrar o combate e confirmar o triunfo do atleta do Brasil.
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🥊✅ Ficha técnica
UFC Baku
📆 Data: 27 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 10h (horário de Brasília)
🌍 Local: National Gymnastics Arena, em Baku, no Azerbaijão
📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)
Resultados da pesagem do UFC Baku
Card Principal - 13 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Fiziev (70,7 Kg) x Manuel Torres (70,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov (84,3 Kg) x Michel Pereira (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov (70,7 Kg) x Matheus Camilo (70,7 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Asu Almabayev (57,1 Kg) x Charles Johnson (56,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,3 Kg) x Brunno "Hulk" Ferreira (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Michal Oleksiejczuk (84,3 Kg)
Card Preliminar - 10 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Farman Hasanov (77,3 Kg) x Eric Nolan (77,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyev (93,4 Kg) x Julius Walker (93,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Nursulton Ruziboev (84,3 Kg) x Andrey Pulyaev (84,3 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kaan Ofli (66,2 Kg) x Javier Reyes (66 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniil Donchenko (77,3 Kg) x Theodor Berggren (77,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan (61,6 Kg) x Jean Matsumoto (61,4 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Tahir Abdullayev (77,3 Kg) x Jefferson Nascimento (77,5 Kg)
+Aposte na vitória do Brasil no UFC Baku
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