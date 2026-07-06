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Semana de luta! Retorno de Conor McGregor marca UFC 329

Irlandês enfrenta o havaiano Max Holloway na luta principal da noite

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 12:55
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Conor McGregor em pesagem no UFC (Foto: MICHAEL REAVES / AFP)
Conor McGregor em pesagem no UFC (Foto: MICHAEL REAVES / AFP)

Depois de muito esperar, os fãs verão enfim o retorno de Conor McGregor ao octógono. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC 329 será protagonizado pelo irlandês e pelo havaiano Max Holloway, que se enfrentam na luta principal. O evento deste sábado (11) contará ainda com dois lutadores brasileiros: Cesar Almeira e Ryan Gandra.

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    Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

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    McGregor x Holloway

    O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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    • De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.

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    Outros 13 combates estão confirmados para o UFC 329, que acontece no dia 11 de julho. Em destaque no Brasil, apenas Cesar Almeida e Ryan Gandra levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Os dois brasileiros estão no card preliminar.

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    FICHA TÉCNICA
    UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ode' Osbourne x Cody Durden

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    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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