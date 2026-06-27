Após vitória no UFC Baku, Fiziev desafia Charles do Bronx: 'Quero o BMF'
Por nocaute, o azerbaijano venceu o mexicano Manuel Torres na luta principal do evento
Rafael Fiziev nocauteou Manuel Torres na luta principal do UFC Baku, no Azerbaijão, e aproveitou para cutucar o brasileiro Charles do Bronx após a vitória. O evento aconteceu neste sábado (27) e contou com cinco representantes do Brasil. Destes, dois saíram do octógono com a vitória.
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Lutador da casa, Fiziev aplicou um chute rodado no mexicano Manuel Torres e saiu com a vitória por nocaute técnico no segundo round da luta principal do UFC Baku. O duelo foi pela categoria dos pesos-leves (até 70,3 kg). Quando falou ao microfone ao final do combate, o azerbaijano desafiou Charles do Bronx, fazendo referência ao cinturão BMF, do qual o brasileiro é o atual dono.
— Quem é o BMF? Eu quero o BMF!
AZERBAIJAN'S OWN 🇦🇿@RafaelFiziev sends a jolt through the arena with an INCREDIBLE finish!— UFC (@ufc) June 27, 2026
[ #UFCBaku | @ParamountPlus ] pic.twitter.com/Z9rRdlKuiN
Do Bronx conquistou o título de "mais durão do UFC" ao vencer Max Holloway na luta principal do UFC 326, em março deste ano. Em cinco rounds, o brasileiro foi capaz de controlar o havaiano e se tornou o mais novo campeão BMF do Ultimate.
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Confira os resultados do UFC Baku
Card Principal
Rafael Fiziev (AZE) venceu Manuel Torres (MEX) por nocaute técnico no segundo round
Shara Magomedov (RUS) venceu Michel Pereira (BRA) por decisão unânime
Matheus Camilo (BRA) venceu Nazim Sadykhov (AZE) por nocaute no primeiro round
Asu Almabayev (KAZ) venceu Charles Johnson (EUA) por finalização no terceiro round
Ikram Aliskerov (RUS) venceu Brunno "Hulk" Ferreira (BRA) por decisão unânime
Abus Magomedov (ALE) venceu Michal Oleksiejczuk (POL) por finalização no primeiro round
Card Preliminar
Farman Hasanov (AZE) venceu Eric Nolan (EUA) por decisão unânime
Abdul Rakhman Yakhyev (TUR) venceu Julius Walker (EUA) por nocaute no primeiro round
Nursulton Ruziboev (UZB) venceu Andrey Pulyaev (RUS) por finalização no primeiro round
Kaan Ofli (AUS) venceu Javier Reyes (COL) por finalização no primeiro round
Daniil Donchenko (UKR) venceu Theodor Berggren (SUE) por nocaute técnico no segundo round
Jean Matsumoto (BRA) venceu Bekzat Almakhan (KAZ) por decisão unânime
Tahir Abdullayev (AZE) venceu Jefferson Nascimento (BRA) por nocaute técnico no terceiro round
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