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Após vitória no UFC Baku, Fiziev desafia Charles do Bronx: 'Quero o BMF'

Por nocaute, o azerbaijano venceu o mexicano Manuel Torres na luta principal do evento

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 17:14
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Fiziev grita em comemoração de vitória no UFC Baku
Rafael Fiziev comemora vitória no UFC Baku, no Azerbaijão (Foto: Reprodução/ UFC)

Rafael Fiziev nocauteou Manuel Torres na luta principal do UFC Baku, no Azerbaijão, e aproveitou para cutucar o brasileiro Charles do Bronx após a vitória. O evento aconteceu neste sábado (27) e contou com cinco representantes do Brasil. Destes, dois saíram do octógono com a vitória.

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    Lutador da casa, Fiziev aplicou um chute rodado no mexicano Manuel Torres e saiu com a vitória por nocaute técnico no segundo round da luta principal do UFC Baku. O duelo foi pela categoria dos pesos-leves (até 70,3 kg). Quando falou ao microfone ao final do combate, o azerbaijano desafiou Charles do Bronx, fazendo referência ao cinturão BMF, do qual o brasileiro é o atual dono.

    — Quem é o BMF? Eu quero o BMF!

    Do Bronx conquistou o título de "mais durão do UFC" ao vencer Max Holloway na luta principal do UFC 326, em março deste ano. Em cinco rounds, o brasileiro foi capaz de controlar o havaiano e se tornou o mais novo campeão BMF do Ultimate.

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    Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC
    Charles do Bronx em ação no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

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    Confira os resultados do UFC Baku

    Card Principal

    Rafael Fiziev (AZE) venceu Manuel Torres (MEX) por nocaute técnico no segundo round
    Shara Magomedov (RUS) venceu Michel Pereira (BRA) por decisão unânime
    Matheus Camilo (BRA) venceu Nazim Sadykhov (AZE) por nocaute no primeiro round
    Asu Almabayev (KAZ) venceu Charles Johnson (EUA) por finalização no terceiro round
    Ikram Aliskerov (RUS) venceu Brunno "Hulk" Ferreira (BRA) por decisão unânime
    Abus Magomedov (ALE) venceu Michal Oleksiejczuk (POL) por finalização no primeiro round

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    Card Preliminar

    Farman Hasanov (AZE) venceu Eric Nolan (EUA) por decisão unânime
    Abdul Rakhman Yakhyev (TUR) venceu Julius Walker (EUA) por nocaute no primeiro round
    Nursulton Ruziboev (UZB) venceu Andrey Pulyaev (RUS) por finalização no primeiro round
    Kaan Ofli (AUS) venceu Javier Reyes (COL) por finalização no primeiro round
    Daniil Donchenko (UKR) venceu Theodor Berggren (SUE) por nocaute técnico no segundo round
    Jean Matsumoto (BRA) venceu Bekzat Almakhan (KAZ) por decisão unânime
    Tahir Abdullayev (AZE) venceu Jefferson Nascimento (BRA) por nocaute técnico no terceiro round

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