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Russo agarra pescoço de brasileiro durante encarada do UFC Baku

Michel Pereira enfrenta Shara Magomedov neste sábado (27)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
26/06/2026 18:30
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A encarada do russo Shara Magomedov e do brasileiro Michel Pereira antes do UFC Baku
A encarada do russo Shara Magomedov e do brasileiro Michel Pereira antes do UFC Baku (Foto: Reprodução)

A pesagem cerimonial para o UFC Azerbaijão, nesta sexta-feira (26), deu uma amostra do nível de rivalidade que será vista no octógono. O brasileiro Michel Pereira teve o pescoço puxado pelo rival Shara Magomedov durante a tradicional encarada e a segurança do evento precisou intervir. Veja o momento no vídeo abaixo.

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    Assim que ficaram frente a frente, o brasileiro manteve uma postura de guarda enquanto se aproximava do rival. Shara, de repente, levou a mão à nuca de Michel e o puxou. O clima ficou tenso e o peso-médio brasileiro tentou avançar sobre o oponente, mas a segurança do UFC agiu rapidamente para evitar uma confusão.

    Michel Pereira ficou "na bronca" e prometeu devolver a atitude dentro do octógono. O paraense compartilhou o momento da encarada em suas redes sociais, com uma mensagem direcionada ao rival.

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    — Amanhã o fumo vai cantar pra cima desse pirata caolho! Vai aprender a respeitar - escreveu.

    Michel Pereira no UFC Azerbaijão

    O UFC de Baku, capital do Azerbaijão, acontecerá neste sábado (27), e o combate entre os pesos-médios Michel Pereira e Shara Magomedov será o co-main event. A luta principal será disputada entre os pesos-leves Rafael Fiziev e Manuel Torres.

    Além do "Paraense Voador", como Michel ficou conhecido, outros quatro brasileiros estarão no card do evento: Matheus Camilo, Brunno "Hulk", Jean Matsumoto e o estreante Jefferson "Toddynho".

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    O brasileiro Michel Pereira, durante a pesagem para o UFC Baku
    O brasileiro Michel Pereira, durante a pesagem para o UFC Baku (Foto: Reprodução/ Instagram)

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