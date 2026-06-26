Russo agarra pescoço de brasileiro durante encarada do UFC Baku Michel Pereira enfrenta Shara Magomedov neste sábado (27)

A pesagem cerimonial para o UFC Azerbaijão, nesta sexta-feira (26), deu uma amostra do nível de rivalidade que será vista no octógono. O brasileiro Michel Pereira teve o pescoço puxado pelo rival Shara Magomedov durante a tradicional encarada e a segurança do evento precisou intervir. Veja o momento no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️Destaques do Brasil sobem em ranking do peso-galo no UFC

➡️Brasileiro detona físico de Alex Poatan nos pesados: 'Subiu gordo'

Assim que ficaram frente a frente, o brasileiro manteve uma postura de guarda enquanto se aproximava do rival. Shara, de repente, levou a mão à nuca de Michel e o puxou. O clima ficou tenso e o peso-médio brasileiro tentou avançar sobre o oponente, mas a segurança do UFC agiu rapidamente para evitar uma confusão.

Michel Pereira ficou "na bronca" e prometeu devolver a atitude dentro do octógono. O paraense compartilhou o momento da encarada em suas redes sociais, com uma mensagem direcionada ao rival.

continua após a publicidade

— Amanhã o fumo vai cantar pra cima desse pirata caolho! Vai aprender a respeitar - escreveu.

A little pushing and shoving between Shara Magomedov & Michel Pereira before their co-main event tomorrow 👀



[ #UFCBaku | 12pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/IaSO7cG0g3 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 26, 2026

Michel Pereira no UFC Azerbaijão

O UFC de Baku, capital do Azerbaijão, acontecerá neste sábado (27), e o combate entre os pesos-médios Michel Pereira e Shara Magomedov será o co-main event. A luta principal será disputada entre os pesos-leves Rafael Fiziev e Manuel Torres.

Além do "Paraense Voador", como Michel ficou conhecido, outros quatro brasileiros estarão no card do evento: Matheus Camilo, Brunno "Hulk", Jean Matsumoto e o estreante Jefferson "Toddynho".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O brasileiro Michel Pereira, durante a pesagem para o UFC Baku (Foto: Reprodução/ Instagram)

+Aposte em Alex Poatan no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.