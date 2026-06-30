Campeão do UFC provoca McGregor antes de luta: 'Adoraria socá-lo na cara' Desafiado por Charles do Bronx, Justin Gaethje mira outro adversário

Justin Gaethje promete ter concorrentes de peso pelo cinturão dos leves (até 70 kg) após a vitória no UFC Casa Branca. Depois de superar Ilia Topuria, Charles "Do Bronx" e Arman Tsarukyan surgiram como potenciais oponentes em um futuro próximo. Agora, o nome de Conor McGregor ganhou força como possível adversário a partir do próprio campeão da categoria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em meio ao impactante retorno do lutador irlandês ao Ultimate após cinco anos, Gaethje expressou abertamente o desejo de enfrentá-lo, de olho principalmente nos ganhos midiático e financeiro que o combate traria. A declaração foi dada em entrevista recente ao programa The Jim Rome Show.

Gaethje também fez questão de adotar um tom provocativo, reforçando a vontade pessoal de bater em The Notorious.

➡️ Campeão do UFC apoia causa de Alex Poatan contra arbitragem do UFC

— Por agora, sinto que vou lutar novamente. É isso que sinto dentro de mim. Ainda não tomei uma decisão (sobre o futuro). Estou bem interessado para ver o que acontece nessa luta (McGregor vs. Holloway). O Max me nocauteou, mas sinto que vinguei isso com a luta contra o Topuria. E, como já disse centenas de vezes em público, eu adoraria socar Conor McGregor na cara. Não há dúvidas de que ele é uma das grandes estrelas do esporte. Lutar contra um cara desse, obviamente, me traz um ótimo retorno financeiro e acrescenta ao meu legado — afirmou o americano.

continua após a publicidade

Aos 37 anos, Justin Gaethje cumpre suspensão médica de seis meses, aplicada pela organização de Dana White após o evento na Casa Branca. O lutador americano evitou falar em aposentadoria após a vitória sobre Topuria, mas disse que não voltará ao octógono nesta temporada.

➡️ Poatan critica árbitro após novo erro contra brasileiro: 'Covarde'

Próxima luta do UFC terá retorno de McGregor

Conor McGregor em ação no UFC (Foto: Reprodução)

A espera está próxima do fim. Depois de quase cinco anos, os fãs de MMA poderão finalmente testemunhar o retorno de Conor McGregor. O irlandês será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 neste sábado (11).

continua após a publicidade

McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.