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Campeão do UFC revela por que McGregor 'fugiu' de Charles do Bronx

Daniel Cormier acredita que o irlandês viu em Charles uma dificuldade maior

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 16:48
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O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Conor McGregor fará seu retorno ao UFC contra Max Holloway no próximo sábado (11). A expectativa sobre a volta do irlandês, porém, alimentou por quase cinco anos rumores sobre quem seria seu próximo adversário. Entre os veteranos do peso-leve, Charles do Bronx figurava entre os principais candidatos, mas o confronto não avançou, segundo Daniel Cormier, justamente por causa do brasileiro.

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    Para o ex-campeão dos pesados (até 120,2 kg), a vitória imponente sobre Holloway, em março deste ano, foi o principal motivo de McGregor não ter aceitado uma luta contra o brasileiro. Na ocasião, Do Bronx dominou o havaiano no chão por cinco rounds e venceu por decisão unânime.

    — Eu acredito que o Charles Oliveira perdeu a chance de lutar contra o Conor McGregor quando ele venceu o Max Holloway da forma como venceu. Eu não tenho certeza se o Conor estava disposto a lutar com alguém que poderia potencialmente derrubá-lo e controlá-lo durante um combate de 25 minutos — disse Cormier.

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    A opinião de DC vai ao encontro da de Charles. Em recente desabafo, o atual campeão BMF (lutador mais durão) afirmou que McGregor escolheu Max por representar um "caminho mais fácil" do que o próprio brasileiro. O duelo entre o irlandês e Do Bronx reuniria dois dos maiores queridinhos dos fãs do UFC, mas, até o momento, nunca saiu do papel.

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    • McGregor retorna ao UFC após cinco anos

    A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, o irlandês Conor McGregor será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.

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    McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.

    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

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