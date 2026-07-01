Campeão do UFC revela por que McGregor 'fugiu' de Charles do Bronx
Daniel Cormier acredita que o irlandês viu em Charles uma dificuldade maior
Conor McGregor fará seu retorno ao UFC contra Max Holloway no próximo sábado (11). A expectativa sobre a volta do irlandês, porém, alimentou por quase cinco anos rumores sobre quem seria seu próximo adversário. Entre os veteranos do peso-leve, Charles do Bronx figurava entre os principais candidatos, mas o confronto não avançou, segundo Daniel Cormier, justamente por causa do brasileiro.
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Para o ex-campeão dos pesados (até 120,2 kg), a vitória imponente sobre Holloway, em março deste ano, foi o principal motivo de McGregor não ter aceitado uma luta contra o brasileiro. Na ocasião, Do Bronx dominou o havaiano no chão por cinco rounds e venceu por decisão unânime.
— Eu acredito que o Charles Oliveira perdeu a chance de lutar contra o Conor McGregor quando ele venceu o Max Holloway da forma como venceu. Eu não tenho certeza se o Conor estava disposto a lutar com alguém que poderia potencialmente derrubá-lo e controlá-lo durante um combate de 25 minutos — disse Cormier.
A opinião de DC vai ao encontro da de Charles. Em recente desabafo, o atual campeão BMF (lutador mais durão) afirmou que McGregor escolheu Max por representar um "caminho mais fácil" do que o próprio brasileiro. O duelo entre o irlandês e Do Bronx reuniria dois dos maiores queridinhos dos fãs do UFC, mas, até o momento, nunca saiu do papel.
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McGregor retorna ao UFC após cinco anos
A espera está perto de terminar. Depois de quase cinco anos, o irlandês Conor McGregor será o protagonista, ao lado do havaiano Max Holloway, do UFC 329 no próximo sábado (11). Apenas dois lutadores representam o Brasil no card completo.
McGregor não luta desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264 e sofreu uma grave fratura na perna esquerda ainda durante o combate. Desde então, o ex-campeão de duas categorias chegou a ter o retorno encaminhado em mais de uma oportunidade, mas sem sucesso.
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