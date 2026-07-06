Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do Mundo
Time protagoniza coincidência histórica em Mundiais
Na segunda fase da Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira eliminou o Japão e, na sequência, os comandados de Ancelotti caíram para a Noruega no Mundial. Esse feito remete a uma coincidência histórica protagonizada pelo time japonês, que, se repetida, determinará a equipe estrelada por Haaland como campeã inédita do torneio.
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O Japão participou de oito edições da Copa do Mundo e se classificou para o mata-mata em cinco delas. Em todas estas, a seleção que levantou a taça foi a que eliminou a equipe que havia vencido o Japão na primeira fase de "vida ou morte" do torneio. Seguindo essa lógica, a Noruega seria a campeã deste ano, já que superou o Brasil, que venceu o Japão na primeira rodada eliminatória - 16 avos.
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Confira a 'maldição' do Japão ao longo das Copas:
- 2002 - Japão foi eliminado pela Turquia nas oitavas de final, e o time turco caiu para a Seleção Brasileira na semifinal. Resultado: Brasil campeão.
- 2010 - Japão foi eliminado pelo Paraguai nas oitavas, e a equipe sul-americana caiu para a Espanha nas quartas. Resultado: Espanha campeã.
- 2018 - Japão foi eliminado pela Bélgica nas oitavas, e ela caiu para a França na semifinal. Resultado: França campeã.
- 2022 - Japão foi eliminado pela Croácia nas oitavas, e o time europeu caiu para a Argentina na semifinal. Resultado: Argentina campeã.
- 2026 - Japão foi eliminado pelo Brasil na fase de 16 avos*, e a Seleção caiu para a Noruega nas oitavas. Resultado: Noruega campeã?
*Primeira rodada eliminatória da inédita Copa do Mundo com 48 seleções
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