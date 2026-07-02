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Borrachinha culpa UFC por falta de luta: 'Eles não querem'

Brasileiro afirma que busca um novo adversário desde abril deste ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 15:40
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Paulo Costa, o 'Borrachinha', na pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)
Paulo Costa, o 'Borrachinha', na pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)shot

Não é incomum um lutador fazer apenas uma ou duas lutas por ano. Enquanto alguns priorizam um maior tempo de recuperação, outros demoram a voltar ao octógono pela dificuldade do UFC em casar combates. Este parece ser o caso do brasileiro Paulo Borrachinha.

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    A última vez que Borrachinha subiu ao octógono foi em abril deste ano, quando nocauteou o então invicto Azamat Murzakanov no terceiro round. Desde então, o brasileiro segue sem saber quem enfrentará a seguir. A inatividade parece incomodar o novo meio-pesado, que foi às redes sociais reclamar da organização comandada por Dana White.

    — Desde que derrotei Azamat em abril, tenho procurado a próxima luta. Eventualmente, abri a porta para lutar no peso-pesado. O UFC me disse para esperar e esperar… Aqui estamos, já é julho e eu ainda estou procurando lutar com outra pessoa no meio-pesado, peso-médio ou até peso-pesado, mas a resposta do UFC e do Hunter Campbell é a mesma: "Espere" — escreveu Paulo Costa.

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    • Vale destacar que Hunter Campbell, citado pelo lutador, é um dos responsáveis por montar eventos, casar lutas e negociar contratos com os atletas. Em relação ao vínculo com a organização, Borrachinha revelou que está próximo do fim de seu atual acordo com o Ultimate e que a próxima luta será a última prevista em contrato.

    — Eu quero lutar, não quero esperar. Tenho apenas mais uma luta no meu contrato e quero que essa luta aconteça logo, mas, por algum motivo, eles não querem — completou.

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    A disposição para atuar em diferentes categorias amplia as possibilidades de retorno de Borrachinha ao octógono. O brasileiro já competiu entre os médios, estreou recentemente nos meio-pesados e afirmou estar aberto até mesmo a uma oportunidade entre os pesados. Enquanto isso, aguarda uma definição sobre seu futuro no UFC.

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    Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327
    Borrachinha vence Azamat Murzakanov no UFC 327 (Foto: Jim WATSON / AFP)

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