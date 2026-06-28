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Poatan critica árbitro após novo erro contra brasileiro: 'Covarde'

Herb Dean protagonizou polêmica na luta entre Michel Pereira e Shara Magomedov

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/06/2026 17:28
Atualizado há 1 minutos
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Herb Dean levanta o braço de Shara Magomedov no UFC Baku
Herb Dean levanta o braço de Shara Magomedov após luta com Michel Pereira no UFC Baku (Foto: Reprodução)

Alex Poatan voltou a criticar publicamente o árbitro Herb Dean, agitando os bastidores no mundo das lutas. Desta vez, ele saiu em defesa do compatriota Michel Pereira, que reclamou da atuação do juiz no combate contra Shara Magomedov, no último sábado (27), no UFC Baku.

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    Na luta em questão, Michel Pereira foi agarrado pelos cabelos pelo adversário. Dean advertiu o russo e garantiu que Shara seria penalizado em caso de nova ocorrência. Mas a promessa não se cumpriu. O lutador ainda atingiu o brasileiro com um dedo no olho e conquistou a vitória por decisão unânime, sem qualquer intervenção da arbitragem.

    Em suas redes sociais, Alex Poatan usou poucas palavras, mas foi direto ao endossar a reclamação do compatriota. Ele compartilhou um vídeo de trechos da luta, publicado por Michel Pereira, e acrescentou as palavras: "Herb Dean covarde". Tom Aspinall, campeão dos pesos-pesados, também foi duro ao reforçar o coro de reclamações contra Herb Dean.

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    Publicação de Alex Poatan criticando a atuação de Herb Dean no UFC Baku
    Publicação de Alex Poatan criticando a atuação de Herb Dean no UFC Baku (Foto: Reprodução/ Instagram)

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    Inconformado com a derrota, Alex Poatan se pronunciou nas redes sociais sobre o evento na última terça-feira (16), e acusou a arbitragem de omissão diante dos golpes ilegais de Cyril Gane. O lutador alega ter avisado ao árbitro Herb Dean sobre o histórico de cotoveladas na nuca do rival francês na véspera da luta co-principal da noite.

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    Poatan revelou ainda que levantou junto aos representantes do UFC a possibilidade de organizar uma revanche imediata. Porém, os fãs terão que esperar algum tempo pela reedição da luta do último domingo (14), principalmente após a suspensão do ex-campeão dada pelo Ultimate.

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