Jon Jones crava erro de Alex Poatan no UFC Casa Branca Brasileiro foi nocauteado por Ciryl Gane no segundo round

O motivo da derrota de Alex Poatan continua em discussão no mundo das lutas. De arbitragem a erros táticos, as explicações se dividem mesmo semanas após o UFC Casa Branca. Desta vez, foi Jon Jones quem deu sua análise sobre o que realmente aconteceu com o brasileiro na derrota para o francês Ciryl Gane.

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Enquanto Poatan defende que os golpes ilegais interferiram diretamente no resultado da luta, para outros, como Jones, o maior problema esteve na preparação do novo peso-pesado. Segundo o norte-americano, o ideal teria sido o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados chegar mais leve para o duelo, o que preservaria sua velocidade.

— Acho que ele teria se saído melhor lutando por volta de 104, 107 kg, mantendo essa velocidade. Sinto que o poder dele teria possivelmente se traduzido para lá — disse Bones, em entrevista ao "Red Corner MMA".

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A estreia do brasileiro na categoria mais pesada do UFC ficou marcada por uma surpresa. Um dia antes do grande dia, Poatan passou pela balança sem problemas e, na verdade, apareceu mais pesado do que o rival. Mesmo acostumado a competir com até 93 kg, o brasileiro surpreendeu ao marcar 113,8 kg, cerca de 1,4 kg acima de Gane, veterano da divisão.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

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Após um primeiro round equilibrado, Alex Pereira acabou derrotado por nocaute técnico no segundo assalto e viu escapar a chance de conquistar um feito inédito na história do UFC. Pouco depois do resultado, Jones publicou um vídeo em suas redes sociais em tom de "eu te avisei", atitude interpretada por parte dos fãs como uma provocação ao brasileiro.

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A rivalidade entre os dois nunca chegou a se transformar em luta dentro do octógono, mas ganhou força nos últimos meses. Enquanto Jones é frequentemente citado como o maior nome da história da organização, Poatan acumulava conquistas em ritmo acelerado e se aproximava de uma marca sem precedentes no Ultimate. O possível duelo entre os dois duplo-campeões, inclusive, esteve perto de sair do papel.

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