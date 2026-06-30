Poatan abre o jogo sobre término com lutadora do UFC: 'Não concordei' Namoro entre os lutadores durou pouco mais de uma semana

O ex-campeão do UFC, Alex "Poatan" Pereira, quebrou o silêncio e falou sobre o namoro "relâmpago" com a americana Tracy Cortez. Colegas de profissão, os dois mantiveram um relacionamento público por exatos oito dias, mas que impactou o mundo do MMA ao ser anunciado nas redes sociais em plena virada de ano.

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Em entrevista ao canal "ALF Global", publicada na última segunda-feira (29), Poatan contou detalhes sobre o término com a lutadora do peso-mosca feminino (até 57 kg). Embora o fim do relacionamento tenha sido amigável, o brasileiro explicou que não compactuava com certos comportamentos da ex-companheira.

— A gente concordou mutuamente em seguir caminhos separados. Eu não concordei com algumas coisas. Talvez ela não esteja pronta para um relacionamento sério. Eu decidi sair, e tudo bem. Eu desejo tudo de bom para ela — disse o ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados (93 kg).

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Tracy Cortez derrotou a brasileira Viviane Araújo no UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)

O romance entre os lutadores foi revelado por Cortez, que compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto beijando o brasileiro durante o Réveillon de 2026. Nos dias seguintes, o então casal chegou a dividir com os fãs diversos momentos pessoais que tiveram juntos, incluindo treinamentos.

No entanto, a intensidade do amor durou pouco mais de uma semana. No dia 9 de janeiro, Poatan utilizou suas redes sociais para informar a separação, agradecendo o carinho dos fãs e desejando sorte à atleta dos Estados Unidos.

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Quando é a próxima luta de Poatan?

Apesar das altas expectativas, Alex Poatan terá de esperar bem mais do que o planejado para voltar aos octógonos. A derrota no UFC Casa Branca, contra o francês Ciryl Gane, rendeu uma suspensão médica de 180 dias da categoria.

A medida da organização de Dana White busca garantir a plena recuperação dos competidores após um evento. Dessa forma, o gancho de seis meses impedirá que Poatan retorne logo aos treinos, o que poderia afetar seu físico.

O fim da suspensão só será antecipado mediante liberação médica. Ainda assim, o peso-pesado (até 120,2 kg) é obrigado a cumprir 45 dias de descanso, sem nenhum tipo de treinamento físico.

Enquanto cumpre o período afastado dos octógonos, Poatan ainda não tem o próximo combate definido no UFC.

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