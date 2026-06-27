AO VIVO: Siga o card completo do UFC Baku, com cinco brasileiros
Evento acontece em Baku, no Azerbaijão, neste sábado (27)
Em mais um evento com o Brasil em destaque, o UFC volta a Baku, no Azerbaijão, para mais uma noite de muita ação neste sábado (27). O card preliminar está agendado para as 10h (de Brasília), seguido do principal, às 13h. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: MAIS UM DO BRASIL! Bekzat Almakhan (KAZ) enfrenta Jean Matsumoto (BRA) AGORA!
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Veja os resultados do UFC Vegas 119
*EM ATUALIZAÇÃO
1. Tahir Abdullayev (AZE) venceu Jefferson Nascimento por nocaute técnico no terceiro round
9h45 - Falta pouco! A disputa do UFC Baku começa às 10h (de Brasília)
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🥊✅ Ficha técnica
UFC Vegas 119
📆 Data: 27 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 10h (horário de Brasília)
🌍 Local: National Gymnastics Arena, em Baku, no Azerbaijão
📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)
Resultados da pesagem do UFC Baku
Card Principal - 13 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Fiziev (70,7 Kg) x Manuel Torres (70,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov (84,3 Kg) x Michel Pereira (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov (70,7 Kg) x Matheus Camilo (70,7 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Asu Almabayev (57,1 Kg) x Charles Johnson (56,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,3 Kg) x Brunno "Hulk" Ferreira (83,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Abus Magomedov (84,1 Kg) x Michal Oleksiejczuk (84,3 Kg)
Card Preliminar - 10 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Farman Hasanov (77,3 Kg) x Eric Nolan (77,3 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyev (93,4 Kg) x Julius Walker (93,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Nursulton Ruziboev (84,3 Kg) x Andrey Pulyaev (84,3 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Kaan Ofli (66,2 Kg) x Javier Reyes (66 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Daniil Donchenko (77,3 Kg) x Theodor Berggren (77,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan (61,6 Kg) x Jean Matsumoto (61,4 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Tahir Abdullayev (77,3 Kg) x Jefferson Nascimento (77,5 Kg)
+Aposte na vitória do Brasil no UFC Baku
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