Alex Poatan e Tracy Cortez assumiram o namoro na virada do ano, mas a relação chegou ao fim pouco tempo depois. Na época, o anúncio rendeu piadas e provocações a Brian Ortega, com quem a lutadora peso-mosca (até 57 kg) viveu um relacionamento de destaque no UFC entre 2021 e 2023, encerrado sem grandes explicações. Cerca de três anos depois, o norte-americano revelou o motivo do término.

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Sem o apoio da família de Ortega, a relação já parecia condenada desde os primeiros meses. O peso-pena (até 66 kg) admitiu que se deixou levar pela atenção e pelos elogios que o casal recebia e decidiu manter o namoro, apesar das críticas dos pais.

— Sabia que, se eu terminasse, todos ririam de mim. Então o ego falou mais alto e eu aguentei toda essa loucura. Com quatro meses, eu já sabia que não daria certo. Aos poucos, fui percebendo certas coisas. Minha família, assim que viu que eu estava com essa garota, disse: "Estamos desapontados com você" — relembrou Ortega, em entrevista ao canal "Love & War With Dominick Cruz".

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Para Brian, o fato de se relacionar com outra lutadora parecia positivo, já que ambos compartilhavam a mesma rotina. Com o tempo, porém, a situação se deteriorou. O norte-americano também recordou os problemas enfrentados durante os camps de preparação.

— Eu nunca tive paz. Os camps eram horríveis. Até a luta com Volkanovski foi péssima. A gente discutia por coisas estúpidas às 3h ou 4h da manhã. Teve uma hora em que eu disse: "Vai embora", e ela não ia. Acho que é a primeira vez que falo sobre isso. Agora, caras como Alex Pereira começam a perceber: colocam ela num pedestal, todo mundo se encanta, mas depois entendem como ela é — concluiu.

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Poatan engata novo relacionamento

O término com Cortez não parece ter abalado Alex Poatan. O brasileiro anunciou o fim do relacionamento apenas oito dias após torná-lo público, por meio das redes sociais. Desde então, voltou a focar na preparação para a luta contra Ciryl Gane, prevista para um evento histórico na Casa Branca.

Mesmo com a rotina intensa de treinos, Poatan já teria iniciado um novo relacionamento. No último domingo (19), durante o programa "Domingão com Huck", o apresentador afirmou que o ex-campeão estaria namorando Lívia Andrade.

Alex Poatan com a agora ex-namorada, Tracy Cortez, no Ano Novo (Foto: Reprodução/Instagram)

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