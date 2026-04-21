Huck expõe namoro de Alex Poatan com apresentadora da TV Globo

O "Domingão com Huck" deste domingo (19) foi marcado por uma revelação que esbarrou no mundo dos esportes. Durante a exibição, Luciano Huck afirmou que Lívia Andrade, apresentadora de quadros da programa, está namorando o campeão do UFC Alex Poatan. O lutador foi um dos convidados do "Domingão" no início de março, e, segundo Ed Gama, o romance entre os dois nasceu ali.

continua após a publicidade

➡️ No UFC, americana retira tubo do olho após lesão contra brasileira; vídeo

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na resposta, Lívia se mostrou surpresa com a exposição e tentou desconversar. Ela disse que a aproximação com o lutador se deve ao interesse dela por esportes e que "está fazendo aula de defesa pessoal". Em tom irônico, Huck rebateu: "Tá, sim. Tá no mata-leão, tá botando ele pra dormir. Isso que ela tá fazendo".

Ainda assim, a apresentadora se manteve discreta e não deu detalhes de sua relação com Poatan. Lívia apenas focou nos exercícios que faz ao lado do atleta: "Eu tô treinando pra caramba. Tô malhando".

continua após a publicidade

Luciano Huck expõe namoro de Lívia Andrade com Alex Poatan (Foto: Reprodução/ Instagram)

Em janeiro, Poatan viveu um "namoro relâmpago" com Trazy Cortez, lutadora peso-mosca do UFC. Os dois compartilharam a primeira foto juntos no Ano Novo e, apenas nove dias depois, ele comunicou o término nas redes sociais.

🥊 Aposte no seu lutador favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Novo físico de Alex Poatan no peso-pesado do UFC surpreende

Alex Poatan não tem um mais um cinturão para chamar de seu, mas busca um feito inédito no UFC em junho deste ano. Com a mudança para o peso-pesado (até 120 Kg) confirmada, surge a oportunidade do brasileiro conquistar o título em uma terceira categoria. Para isso se concretizar, será necessário se acostumar as novas condições da divisão mais pesada na organização – o que o ex-campeão parece estar fazendo com maestria.

Depois de reconquistar o título na revanche contra Magomed Ankalaev, Poatan divulgou que seus planos futuros incluíam uma nova mudança de peso no UFC. O brasileiro estreou na organização no médio em 2021 e sobe de categoria desde então. A busca por experiências entre os pesados, no entanto, custou o cinturão dos meio-pesados.