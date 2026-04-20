Mayra Sheetara anuncia gravidez em semana de luta no UFC Vegas 116
Brasileira vive um relacionamento com a compatriota Glória de Paula
- Matéria
- Mais Notícias
Antes de fechar o domingo (19), um anúncio um tanto quanto fofo alegrou os fãs do UFC. O casal Mayra Sheetara e Glória de Paula anunciou, através das redes sociais, que espera a chegada do primeiro filho. A notícia chega como novo incentivo para Sheetara que tem luta agendada para o próximo sábado (25), quando acontece o UFC Vegas 116.
— Nova luta, novo propósito. O desafio mais lindo das nossas vidas começou. Agora somos 5… e nosso melhor sonho está a caminho — escreveu Sheetara, em seu perfil no "Instagram".
As lutadoras chegaram a compartilhar um registro de ultrassom em que aparece o bebê. Na publicação, mostra ainda Sheetara fazendo um coração com as mãos a frente da barrida de Glória, que segue fora do octógono desde a derrota contra Ashley Yoder, em agosto de 2024.
Luta confirmada contra neozelandesa no UFC
As emoções da semana seguem com força toral até sábado, dia 25 de abril. No card preliminar, Mayra Bueno Silva encara a neozelandesa Michelle Montague em busca de voltar a coluna das vitórias no UFC e, consequentemente, voltar a ser destaque no ranking do peso-galo (61 kg).
Agora é saber se a chegada de um novo membro na família será incentivo suficiente para a brasileira encerrar a sequência de quatro derrotas consecutivas. Em má fase, o último triunfo de Sheetara aconteceu em fevereiro de 2023, quando superou a sueca Lina Länsberg.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias