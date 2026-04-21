No UFC, americana retira tubo do olho após lesão contra brasileira; vídeo

Lesionada na derrota para a brasileira Natália Silva, no dia 24 de janeiro, a americana Rose Namajunas, do UFC, precisou colocar um tubo de silicone no olho direito. Nas redes sociais, a lutadora dos EUA publicou um vídeo retirando o objeto e desafiando quem pretende praticar o MMA:

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-Então você quer ser lutador? Três meses agora estou finalmente saudável. Dedão e olho estão todos consertados. Estou meio fora de forma, mas estou livre para treinar agora. Realmente espero que cutucões no olhos sejam levados mais a sério no futuro. Eu proponho uma dedução instantânea da bolsa mesmo para acidentes, um acidente que pode seriamente afetar a saúde a longo prazo do lutador. De qualquer modo, estou grata que não foi mais sério🙏 #nãosãoasluvas - escreveu Namajunas, nas redes sociais.

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Abaixo, o momento em que Rose tem retirado o tubo do olho esquerdo:





Quando soube que teria que passar por cirurgia após a luta contra a brasileira, Namajunas criticou a rival:



— E aí, pessoal. Estou me preparando para a cirurgia. Cirurgia de tubo canalicular. Eu levei dedadas no olho algumas vezes durante a luta (com a Natália Silva). Meu tubo (canalicular) está rompido e será reparado agora. Vou ter um tubo de silicone no meu olho (risos). Sim, durante três meses. Rezem por mim, pessoal. Estou grata por podermos resolver isso.

Quem é Rose Namajunas, uma estrela do UFC

Sexta colocada no peso-mosca do UFC, Rose Namajunas, de 33 anos, soma 15 vitórias (duas por nocaute e seis por finalização) e oito derrotas na carreira. Em 2021, a americana, nascida em Milwaukee, no estado do Wisconsin, reconquistou o cinturão do peso-palha da principal organização de MMA do planeta.

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Abaixo, o momento em que ela revela que teria de tirar o tubo do olho:



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