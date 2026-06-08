O norte-americano Brendan Allen chamou atenção no UFC Fight Night realizado no último sábado (6), em Las Vegas, ao entrar em ação representando o Brasil no evento. Casado com uma brasileira e pai de dois filhos com ligação ao país, o lutador venceu Edmen Shahbazyan por decisão unânime dos juízes e ainda faturou um bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 512 mil) pela atuação.

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A premiação foi concedida pelo UFC após Allen protagonizar uma das lutas mais empolgantes da noite. O combate, válido pela categoria dos médios, durou os três rounds e garantiu ao atleta sua terceira vitória consecutiva na organização.

Atualmente na quarta posição do ranking dos médios, Allen segue em busca de uma oportunidade de disputar o cinturão da divisão. O bônus conquistado em Las Vegas também reforça o bom momento vivido pelo lutador, que recebeu o prêmio de "Luta da Noite" pela segunda vez em suas últimas três apresentações no UFC.

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Por que Brendan Allen representou o Brasil?

Dias antes do evento, Allen surpreendeu ao anunciar que lutaria representando o Brasil. O motivo está na relação familiar construída com o país por meio de sua esposa brasileira e dos dois filhos do casal.

Durante uma publicação nas redes sociais, o norte-americano apareceu vestindo a camisa da Seleção Brasileira e mandou um recado aos fãs:

— Não se esqueçam de ver minha luta. Uma das minhas filhas e meu filho são metade brasileiros, minha esposa é brasileira, estou representando o Brasil desta vez. A Copa do Mundo está chegando, vamos lá, time Brasil! — declarou.

Brasileiros também brilham em Las Vegas

Além de Allen, o UFC Fight Night teve uma forte presença brasileira: ao todo, seis atletas brasileiros deixaram o octógono com vitória.

O destaque ficou para Gabriel "Marretinha" Bonfim, que participou da luta principal da noite. Também venceram Alessandro Costa, Joanderson "Tubarão" Brito, Jeisla Chaves e Ketlen Souza.

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Por outro lado, Bruno Silva, Priscila Cachoeira e Ariane Carnelossi acabaram derrotados em seus respectivos confrontos.

Brendan Allen vence Edmen Shahbahzyan no UFC Vegas 118 (Foto: Divulgação/ UFC)

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