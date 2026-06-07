Gabriel Bonfim alcançou neste sábado (6) a vitória mais importante de sua trajetória no UFC. Escalado para enfrentar o ex-campeão dos meio-médios (até 77 kg), Belal Muhammad, o brasileiro mostrou maturidade ao longo dos cinco rounds, anulou os pontos fortes do adversário e venceu por decisão unânime dos juízes. O resultado deve impulsioná-lo no ranking da categoria.

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Aos 28 anos, "Marretinha" entrou no octógono carregando o peso de encarar pela primeira vez um ex-campeão da organização. A resposta veio em alto nível. Mesmo diante de um dos lutadores mais experientes da divisão, o brasileiro conseguiu impor seu ritmo desde os primeiros minutos e raramente esteve em situação de perigo durante o combate.

O triunfo ganha ainda mais relevância pelo momento vivido pelo adversário. Mesmo em meio a três derrotas consecutivas, Belal segue entre os principais nomes da categoria e ocupava posição de destaque no ranking antes do confronto. Por isso, a expectativa é que Gabriel dê um salto importante na classificação e passe a integrar o grupo dos principais candidatos a uma oportunidade pelo título.

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Como foi a luta entre Bonfim e Muhammad?

A luta começou movimentada, com Gabriel tomando a iniciativa e pressionando o ex-campeão. Belal encontrou alguns bons golpes nos minutos iniciais, mas o brasileiro rapidamente ajustou a distância e passou a levar vantagem nas trocas em pé.

No segundo assalto, Bonfim aumentou o volume de ataques e encontrou espaço principalmente com golpes de esquerda. Além de conectar os melhores golpes, o brasileiro utilizou chutes baixos para dificultar a movimentação do adversário.

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A partir da metade do combate, Belal tentou recorrer a luta agarrada para mudar o rumo da disputa. As tentativas de queda, porém, foram neutralizadas pela defesa do brasileiro, que manteve o confronto em pé e continuou pontuando com mais frequência.

No quinto e último assalto, Belal ainda tentou acelerar o ritmo em busca de uma virada, mas encontrou dificuldades para encurtar a distância. Seguro durante toda a luta, Gabriel administrou a vantagem construída ao longo do combate e confirmou a vitória quando as papeletas dos juízes foram anunciadas.

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Resultados completos do UFC Vegas 118

Card Principal

Gabriel Bonfim venceu Belal Muhammad por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45)

Brendan Allen venceu Edmen Shahbazyan por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Tom Nolan venceu Fares Ziam por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Bryce Mitchell venceu Santiago Luna por finalização (triângulo de mão) aos 4m52s do 3° round

Iwo Baraniewski venceu Junior Tafa por nocaute técnico a 1m25s do 1° round

Card Preliminar

PAlessandro Costa venceu Matt Schnell por nocaute técnico aos 2m28s do 1° round

Marcus McGhee venceu John Yannis por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Edgar Chairez venceu Bruno Silva por finalização (mata-leão) aos 4m13s do 1° round

Chelsea Chandler venceu Priscila Cachoeira por finalização (chave de braço) aos 3m42s do 1° round

Joanderson Brito venceu Jordan Leavitt por finalização (triângulo de mão invertido) aos 4m19s do 1° round

Jeisla Chaves venceu Yuneisy Duben por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Ketlen Souza venceu Ariane Carnelossi por nocaute a 1m34s do 1° round

Card oficial do UFC Vegas 118, com Belal Muhammad e Gabriel "Marretinha" Bonfim (Foto: Divulgação)

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