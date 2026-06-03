Alex Poatan estrela filme de ação em Hollywood; veja trailer

Em busca de se tornar o primeiro atleta a conquistar o cinturão do UFC em três categorias diferentes, Alex "Poatan" Pereira decidiu encarar mais um desafio, dessa vez fora dos octógonos. O ex-campeão dos pesos-médios (até 84 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg) é uma das estrelas confirmadas no filme "Onslaught", longa que marca a estreia do brasileiro nas telonas e teve seu primeiro trailer divulgado pela produtora A24 na última terça-feira (2). Confira abaixo:

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O lutador de 38 anos interpreta "O Açougueiro", antagonista principal do thriller de ação dirigido por Adam Wingard ("Godzilla vs. Kong" e "A Bruxa de Blair"), e aparece rapidamente descaracterizado nas primeiras imagens liberadas. Em poucos segundos, é possível perceber a presença intimidadora do vilão.

O filme estreia nos Estados Unidos no dia 4 de setembro. A data de lançamento da obra no Brasil ainda não foi divulgada.

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Veja a sinopse de "Onslaught"

Uma mãe que mora em um estacionamento de trailers usa suas habilidades para proteger seus seres queridos de uma ameaça que escapou de uma base militar secreta, enquanto mercenários tentam contê-la.

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Alex Poatan no UFC Casa Branca

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

A investida na carreira de ator em Hollywood acontece em um momento de alta popularidade para Poatan, que está escalado para a luta co-principal do UFC Casa Branca. No dia 14 de junho, o striker paulista encara Cyril Gane pelo título interino dos pesos-pesados (até 120 kg).

De um lado, Poatan chega como novidade na divisão após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival francês busca retomar o cinturão depois de cinco anos.

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Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca. Além de Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Confira aqui o card completo.

🥊 Aposte na vitória de Alex Poatan no UFC Casa Branca

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