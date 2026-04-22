Conheça os oito brasileiros do card no UFC Vegas 116 deste sábado (25)
O evento acontecerá no dia 25 de abril, com início às 18h (de Brasília)
Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 116 neste sábado (25). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Aljamain Sterling e o marroquino Youssef Zalal. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
No card principal, Marcus Buchecha, Raoni Barcelos e Norma Dumont fecham a participação do Brasil no octógono. Antes deles, o evento contará ainda com a participação de cinco lutadores brasileiros na porção preliminar: Julia Polastri, Talita Alencar, Jafel Filho, Mayra Bueno Silva e Rodolfo Vieira.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 116
🥊 Norma Dumont
Apelido: The Immortal
Cartel no MMA: 13-2
Idade: 35 anos
Cidade: Belo Horizonte, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 3ª colocação
Próximo adversário: Joselyne Edwards (Panamá)
🥊 Raoni Barcelos
Apelido: -
Cartel: 21-5
Idade: 38 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Montel Jackson (Estados Unidos)
🥊 Marcus Almeida
Apelido: Buchecha
Cartel no MMA: 5-2-1
Idade: 36 anos
Cidade: Santos, SP
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Ryan Spann (Estados Unidos)
🥊 Rodolfo Vieira
Apelido: -
Cartel no MMA: 11-4
Idade: 36 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Eric McConico (Estados Unidos)
🥊 Mayra Bueno Silva
Apelido: Sheetara
Cartel no MMA: 10-6-1, 1 NC
Idade: 34 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 12ª colocação
Próximo adversário: Michelle Montague (Nova Zelândia)
🥊 Jafel Filho
Apelido: Pastor
Cartel no MMA: 17-4
Idade: 32 anos
Cidade: Juazeiro, BA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Cody Durden (Estados Unidos)
🥊 Talita Alencar
Apelido: -
Cartel no MMA: 7-1-1
Idade: 35 anos
Cidade: Carutapera, MA
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Julia Polastri (Brasil)
🥊 Julia Polastri
Apelido: Psycho
Cartel no MMA: 14-5
Idade: 28 anos
Cidade: Duque de Caxias, RJ
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Talita Alencar (Brasil)
Veja o card completo do UFC Vegas 116
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 116
📆 Data: 25 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-galo (até 61,2 kg): Aljamain Sterling x Youssef Zalal
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont x Joselyne Edwards
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia x Alexander Hernandez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant x Adrian Juan Martinetti
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson x Raoni Barcelos
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcus Buchecha x Ryan Spann
Card Preliminar - 18 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey x Sedriques Dumas
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Bueno Silva x Michelle Montague
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Cody Durden
Peso-leve (até 70,3 Kg); Francis Marshall x Lucas Brennan
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Max Griffin x Victor Valenzuela
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Julia Polastri
