menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Conheça os oito brasileiros do card no UFC Vegas 116 deste sábado (25)

O evento acontecerá no dia 25 de abril, com início às 18h (de Brasília)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
10:52
Atualizado há 2 minutos
Norma Dumont após vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oito lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 116 neste sábado (25). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Aljamain Sterling e o marroquino Youssef Zalal. O card preliminar está agendado para às 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No card principal, Marcus Buchecha, Raoni Barcelos e Norma Dumont fecham a participação do Brasil no octógono. Antes deles, o evento contará ainda com a participação de cinco lutadores brasileiros na porção preliminar: Julia Polastri, Talita Alencar, Jafel Filho, Mayra Bueno Silva e Rodolfo Vieira.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 116

🥊 Norma Dumont

Apelido: The Immortal
Cartel no MMA: 13-2
Idade: 35 anos
Cidade: Belo Horizonte, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 3ª colocação
Próximo adversário: Joselyne Edwards (Panamá)

continua após a publicidade
Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)

🥊 Raoni Barcelos

Apelido: -
Cartel: 21-5
Idade: 38 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Montel Jackson (Estados Unidos)

A emoção de Raoni Barcelos com a quarta vitória seguida no UFC (Foto: Divulgação)

🥊 Marcus Almeida

Apelido: Buchecha
Cartel no MMA: 5-2-1
Idade: 36 anos
Cidade: Santos, SP
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Ryan Spann (Estados Unidos)

continua após a publicidade
Antes do UFC, Marcus Buchecha esteve no One Championship (Foto: ONE Championship)

🥊 Rodolfo Vieira

Apelido: -
Cartel no MMA: 11-4
Idade: 36 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Eric McConico (Estados Unidos)

Rodolfo Vieira em pesagem do UFC Vegas 57 (Foto: Reprodução)

🥊 Mayra Bueno Silva

Apelido: Sheetara
Cartel no MMA: 10-6-1, 1 NC
Idade: 34 anos
Cidade: Uberlândia, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 12ª colocação
Próximo adversário: Michelle Montague (Nova Zelândia)

Mayra 'Sheetara' Bueno concentrada para luta (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Jafel Filho

Apelido: Pastor
Cartel no MMA: 17-4
Idade: 32 anos
Cidade: Juazeiro, BA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Cody Durden (Estados Unidos)

Jafel Filho vence Clayton Carpenter no UFC Rio (Foto: Reprodução/Instagram: @jafelfilho_ufc)

🥊 Talita Alencar

Apelido: -
Cartel no MMA: 7-1-1
Idade: 35 anos
Cidade: Carutapera, MA
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Julia Polastri (Brasil)

Talita Alencar no UFC (Foto: Reprodução)

🥊 Julia Polastri

Apelido: Psycho
Cartel no MMA: 14-5
Idade: 28 anos
Cidade: Duque de Caxias, RJ
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Talita Alencar (Brasil)

Julia Polastri em ação no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

Veja o card completo do UFC Vegas 116

FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 116

📆 Data: 25 de abril de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-galo (até 61,2 kg): Aljamain Sterling x Youssef Zalal
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont x Joselyne Edwards
Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia x Alexander Hernandez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant x Adrian Juan Martinetti
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson x Raoni Barcelos
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcus Buchecha x Ryan Spann

Card Preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira x Eric McConico
Peso-médio (até 83,9 Kg): Jackson McVey x Sedriques Dumas
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Bueno Silva x Michelle Montague
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Cody Durden
Peso-leve (até 70,3 Kg); Francis Marshall x Lucas Brennan
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Max Griffin x Victor Valenzuela
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Julia Polastri

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias