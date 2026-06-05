Muhammad x Bonfim: confira card completo do UFC Vegas 118
Evento será realizado no UFC Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
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Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta ao Meta Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (6). A luta principal do Fight Night será entre o ex-campeão Belal Muhammad e o brasileiro Gabriel Marretinha. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h.
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O evento contará com a participação de sete lutadores brasileiros: Alessandro Costa, Bruno Silva, Priscila Cachoeira, Joanderson Brito, Jeisla Chaves, Ketlen Souza e Ariane Carnelossi. Todos os combates do Brasil acontecerão no card preliminar.
Mudammad x Bonfim: luta principal do UFC Vegas 118
Belal Muhammad chega ao confronto pressionado por um momento incomum na carreira. Ex-campeão dos meio-médios e atual quinto colocado do ranking, o norte-americano tenta se reabilitar após derrotas consecutivas para Jack Della Maddalena e Ian Machado Garry. Antes da sequência negativa, Muhammad acumulou 11 lutas sem perder, campanha que o levou à conquista do cinturão da categoria.
Já Gabriel Bonfim vive a melhor fase de sua trajetória no UFC. Atual 11º colocado entre os meio-médios, o brasileiro soma quatro vitórias seguidas e fará sua segunda luta principal consecutiva na organização. Em sua apresentação mais recente, em novembro de 2025, Bonfim venceu Randy Brown com um nocaute marcante, reforçando sua ascensão na divisão.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2026 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming Paramount+ em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
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FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 118
📆 Data: 6 de junho de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Gabriel Bonfim
Peso-médio (até 82,9 Kg): Brendan Allen x Edmen Shahbazyan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Fares Ziam x Tom Nolan
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bryce Mitchell x Santiago Luna
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Junior Tafa
Card Preliminar - 18 horas
Peso casado (até 58,9 Kg): Matt Schnell x Alessandro Costa
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marcus McGhee x John Yannis
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno Silva x Edgar Chairez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Priscila Cachoeira x Chelsea Chandler
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jordan Leavitt x Joanderson Brito
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jeisla Chaves x Yuneisy Duben
Peso-palha (até 52,1 Kg): Ketlen Souza x Ariane Carnelossi
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