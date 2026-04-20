Empresa brasileira lidera ranking de patrocínio do UFC em ano de faturamento recorde

O UFC registrou faturamento recorde com patrocinadores em 2025 e atingiu receita de US$ 314,3 milhões, ou R$ 1,56 bilhão na cotação atualizada. O número retrata o momento de crescimento da maior franquia de luta no esporte, que teve um faturamento total no último ano superior a R$ 7,4 bilhões. Entre as principais empresas que investem na categoria está a AB InBev, multinacional belga-brasileira dona de diversas marcas da indústria de bebidas.

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A empresa surgiu com a fusão da brasileira Ambev com a belga Interbrew e tem investimento de patrocínio em diversas competições globais no esportes, como a Champions League, onde será a principal parceria a partir de 2027, e a Copa do Mundo, torneio que tem patrocínio da cerveja Budweiser há quatro décadas. A marca também é a principal investidora no UFC e teve 23 ativações nos eventos de luta da categoria ao longo de 2025.

Segundo levantamento feito pela Sponsor United, plataforma global que faz estudos do mercado de marketing e finanças no esporte, o UFC fecha acordos com marcas do mercado de tecnologia, mercado financeiro, telecomunicações e apostas. No recorte do último ano, o faturamento com patrocinadores foi de US$ 62,9 milhões, ou R$ 312 milhões, mesmo com uma queda no número de parcerias fechadas pelo UFC.

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No ano passado, foram 104 marcas no total, contra 215 registradas em 2021, ano que registrou o recorde na história do UFC. Entre 2020 e 2025, houve uma queda de 32,5% no volume de parceiros. Mesmo assim, a categoria conseguiu concentrar um valor maior nos acordos fechados e aumentou em 60% seu faturamento com as marcas entre 2023 e 2025.

O UFC tem direcionado os esforços de campanhas publicitárias para as redes sociais. A pesquisa da Sponsor United mostra que 245 das 443 ativações feitas pelas marcas parceiras foram nas redes sociais, o que representa 55% do total. Outros 21% estão relacionados a das logos nos eventos das lutas e outras peças publicitárias do UFC, que consolida a modalidade como a segunda mais usada pelas empresas patrocinadoras.

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Veja as empresas que mais patrocinam o UFC

1 . Budweiser (bebida) - 23 ativações 2 . NanoJClean Technology (tecnologia) - 17 ativações 3 . Crypto.com (finanças) e Total Wireless (telecomunicações) - 13 ativações 4 . DraftKings (games e apostas), Jose Cuervo (bebida) e Thorne (suplementação) - 12 ativações 5 . Morgan & Morgan (advocacia) e Toyo Tires (pneus) - 11 ativações