Entenda como o Sócio Lance! conecta fãs a Zico e outros ídolos

Onze torcedores tiveram o privilégio de viver um momento especial na companhia de Zico: pais puderam compartilhar com os filhos o sonho de conhecer o Galinho, ganharam autógrafos, tiraram fotos e até comeram pizza com o ídolo rubro-negro. A ação, realizada no último dia 23 de março, foi possibilitada pelo clube de assinaturas do Lance!, o Sócio Lance!, que conecta os assinantes a conteúdos exclusivos, promoções e experiências únicas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro aconteceu antes da entrevista do craque ao programa semanal "FUT&PAPO", conduzido pelos jornalistas da Lance! TV em parceria com o apresentador Marcelo Smigol.

— Eu sou flamenguista desde o útero da minha mãe. Estou realizando aqui pela família um sonho de conhecer o Zico, graças ao Lance! — disse um torcedor, emocionado.

continua após a publicidade

Confira um resumo da experiência abaixo:

Zico tira foto com pai e filho rubro-negros (Foto: João Fraga / Lance!)

Zico autografa camisa do Flamengo de torcedor no estúdio do Lance! (Foto: João Fraga / Lance!)

Assista aos bastidores completos do encontro de Zico com os fãs no Lance!:

Além de tudo isso, membros do Sócio Lance! participaram diretamente da entrevista. Diversas perguntas de assinantes foram ouvidas pela equipe, que selecionou as melhores para serem exibidas durante o bate-papo e respondidas pelo Galinho de Quintino.

E Zico não foi a única personalidade que o Sócio Lance! aproximou de seus fãs. O campeão mundial Ricardo Rocha, o lutador multivencedor José Aldo e outras grandes figuras do esporte também tiveram trocas com assinantes no estúdio do Lance!. Nas próximas semanas, a promessa é a experiência se repetir não só com ex-atletas, mas também com grandes jogadores em atividade.

continua após a publicidade

— O torcedor sempre sonhou em estar perto dos seus ídolos, e é exatamente isso que o Sócio Lance! está construindo. A assinatura dá acesso a todo o conteúdo e a benefícios que, na prática, pagam o valor da mensalidade, mas o grande diferencial está nas experiências: encontrar ídolos, fazer perguntas ao vivo, tirar fotos e conseguir autógrafos. Já tivemos momentos especiais com Zico, Ricardo Rocha, José Aldo e outros nomes, e isso agora passa a ser uma agenda contínua. É um tipo de proximidade que tem muito valor e que praticamente ninguém no mercado consegue entregar com consistência — afirmou Marcelo Accioly Fragoso, gerente de Loyalty do Lance!.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mais detalhes sobre o Sócio Lance!

Além de todas as possíveis experiências imperdíveis relatadas, o Sócio Lance! oferece acesso a conteúdo jornalístico exclusivo em nosso site, descontos em mais de 400 marcas (entre elas Nike, Centauro e Nethsoes), crédito em corridas da Uber, ingressos de cinema gratuitos e muito mais. As vantagens variam de acordo com os planos: Arquibancada (R$ 9,90 por mês), Titular (R$ 19,90 por mês, com garantia de retorno de pelo menos R$ 85,00 em benefícios) e Craque (R$ 99,90 por mês, com garantia de retorno de pelo menos R$ 240,00 em benefícios). Para assinar, clique aqui.