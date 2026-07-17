França e Inglaterra fazem duelo mais caro da Copa; veja valores Lideradas por Kylian Mbappé e Harry Kane, as seleções quebram recordes e trazem a campo elencos avaliados na casa dos bilhões

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que acontece neste sábado (18), terá um atrativo que vai muito além do aspecto esportivo. O duelo entre França e Inglaterra, seleções que caíram nas semifinais diante de Espanha e Argentina, reúne as duas seleções de maior valor de mercado do torneio.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Para realizar o levantamento, o Lance! utilizou números da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

continua após a publicidade

França x Inglaterra: duelo mais caro da Copa

Liderados por Kylian Mbappé e Harry Kane, França e Inglaterra entram em campo para quebrar mais um recorde nesta Copa, porém, dessa vez, fora das quatro linhas. De acordo com números do Transfermarkt, as duas seleções possuem os elencos mais valiosos de todo o torneio.

A França, que conta com Mbappé, segundo jogador mais caro do mundo, avaliado em € 180 milhões (R$ 1,05 bilhão), forma a seleção mais valiosa da Copa, estimada em € 1,52 bilhão (R$ 8,89 bilhões). Logo atrás dos franceses, a Inglaterra aparece como a segunda seleção mais cara da competição, avaliada em € 1,36 bilhão (R$ 7,95 bilhões).

continua após a publicidade

Nesse sentido, o embate entre França e Inglaterra estabelece o recorde de duelo mais valioso da Copa do Mundo de 2026, com valor somado de € 2,88 bilhões (R$ 16,84 bilhões), superando a marca anterior que pertencia à semifinal entre França e Espanha, estimada em € 2,74 bilhões (R$ 16,02 bilhões). Esse montante só poderia ser superado caso as duas equipes tivessem se encontrado na grande final.

1 . França (€ 1,52 bilhão) x Inglaterra (€ 1,36 bilhão) = € 2,88 bilhões; 2 . França (€ 1,52 bilhão) x Espanha (€ 1,22 bilhão) = € 2,74 bilhões; 3 . Espanha (€ 1,22 bilhão) x Portugal (€ 1,01 bilhão) = € 2,23 bilhões;

Mbappé x Kane: quem vale mais?

No duelo entre os capitães e grandes referências técnicas de suas equipes, Kylian Mbappé leva vantagem sobre Harry Kane no aspecto financeiro. De acordo com o Transfermarkt, o camisa 10 da seleção da França é o segundo jogador mais valioso do mundo na atualidade, atrás somente de Lamine Yamal e Erling Haaland, ambos estimados em € 200 milhões. O atacante do Real Madrid está avaliado em € 180 milhões.

continua após a publicidade

Por outro lado, Harry Kane fica distante do astro francês, valendo três vezes menos do que Mbappé. O centroavante inglês está avaliado em € 60 milhões. Atualmente, o jogador mais caro do elenco da Inglaterra é o meio-campista Jude Bellingham, ocupando o posto de quinto atleta mais valioso do planeta, estimado em € 130 milhões.

Dados: Transfermarkt Ranking Mundial Nome Valor de Mercado 2° Kylian Mbappé € 180 milhões 14° Harry Kane € 60 milhões

Quanto pode ganhar o vencedor da partida?

A Fifa desembolsou mais de R$ 650 milhões em premiações para as seleções participantes, o que corresponde a cerca de R$ 3,3 bilhões na cotação atual. O valor é um recorde em toda a história das Copas, que estreou nesse ano o formato com 48 países. Até as quartas de final, as equipes já haviam garantido US$ 54 milhões (R$ 275 milhões) pela campanha e, com a vaga garantida nas semis, o montante aumentou ainda mais.

continua após a publicidade

Um país semifinalista garante, no mínimo, US$ 81 milhões (R$ 415 milhões), valor que corresponde ao bônus total pago pela Fifa ao quarto colocado no torneio. Ou seja, o confronto entre França e Inglaterra terá premiação e a cifra aumenta com a conquista do terceiro lugar.

Dos US$ 81 milhões totais pela campanha do quarto lugar, US$ 27 milhões são apenas pela disputa da partida. No caso do vencedor da partida, que será o terceiro colocado, a Fifa US$ 29 milhões pela vitória, o que totaliza uma campanha de US$ 83 milhões (R$ 423 milhões).

continua após a publicidade

Bola da final e taça da Copa do Mundo - (Crédito: reprodução Fifa)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.