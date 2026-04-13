Flamengo é recebido na ONU, e Zico vira embaixador de programa global

O Flamengo foi recebido nesta segunda-feira (13) na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, em um encontro que reforçou o posicionamento institucional do clube como agente de impacto social global. Representando a "Nação Rubro-Negra", o embaixador Zico entregou à subsecretária-geral para Comunicações Globais, Melissa Fleming, um livro que reúne iniciativas e projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

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Durante a cerimônia, realizada no salão da Assembleia Geral, o clube recebeu o certificado de adesão ao programa Football for the Goals, iniciativa da ONU que conecta o futebol aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No mesmo ato, Zico foi nomeado "Campeão" do programa, tornando-se o primeiro brasileiro a receber a honraria, que reconhece personalidades engajadas em causas sociais, ambientais e de direitos humanos por meio do esporte.

- Receber esse reconhecimento como 'Campeão' do Futebol pelos ODS é uma grande honra. O futebol sempre teve o poder de unir e inspirar as pessoas. Se a gente puder usar essa força para ajudar a construir um mundo mais justo, com mais oportunidades e respeito, já valeu a pena - destacou Zico.

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A adesão do Flamengo ao programa reforça o papel do futebol como ferramenta de mobilização social. Segundo Melissa Fleming, a entrada de um dos clubes mais populares do mundo fortalece a conexão entre a paixão esportiva e a agenda global de desenvolvimento sustentável.

- A adesão do Flamengo ao Football for the Goals reforça o potencial do futebol sul-americano - e do Brasil, em particular - como uma poderosa plataforma de mobilização social e de transformação positiva. Ao trazer um dos clubes mais influentes do mundo para esta iniciativa global, estamos fortalecendo um movimento que conecta a paixão pelo jogo à necessidade urgente de avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e construir um mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todos completou.

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Certificado recebido pelo Flamengo na ONU (Foto: Divulgação)

O Flamengo já desenvolve projetos alinhados aos ODS, com foco em educação, saúde, redução das desigualdades e combate ao racismo, tema que ganhou relevância ampliada no contexto brasileiro.

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A participação do clube na ONU marca mais um passo na estratégia de consolidação da marca Flamengo em nível internacional, destacando sua torcida como ativo social e cultural. A iniciativa também integra a campanha para reconhecimento da torcida rubro-negra como a primeira "Nação simbólico-cultural" do mundo, reforçando a dimensão do clube para além do futebol.