Zico rasga elogios a jogador do Flamengo: 'É o melhor disparado'

Tratado por muitos como o maior ídolo da história do Flamengo, Zico rasgou elogios a Pedro após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. Autor dos dois gols no clássico, o camisa 9 foi decisivo no Maracanã e recebeu reconhecimento do Galinho.

continua após a publicidade

— Ele é o melhor centroavante que nós temos no Brasil, disparado. Estava sem continuidade de jogos, agora voltou a ter e está fazendo o que sabe: gols. Se ele tiver que se desgastar para marcar, vai perder força na hora de estar na área. Os outros é que têm que fazer isso — afirmou Zico, em entrevista à "TNT Sports."

➡️Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Gabigol: 'Não consigo'

No Fla-Flu, o Rubro-Negro contou com a inspiração de Pedro para garantir o triunfo. Logo no início da partida, o atacante percebeu o goleiro Fábio adiantado e acertou um chute preciso do meio-campo, abrindo o placar. Já na segunda etapa, mostrou oportunismo ao completar de peito um cruzamento e decretar a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Pedro recebe destaque após atuação contra Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

De olho na Seleção

Pedro foi o destaque da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante fez os dois gols rubro-negros e decidiu a partida. A grande atuação contou com os olhares atentos de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

O coordenador técnico Juan e o preparador físico Cristiano Nunes estiveram presentes no estádio e acompanharam de perto o desempenho do camisa 9 do Flamengo. Em entrevista após a partida, Pedro afirmou que mantém as esperanças de ser convocado para disputar a Copa do Mundo. O centroavante não é chamado desde setembro de 2024, quando sofreu grave lesão, mas já foi citado por Carlo Ancelotti como opção para o ataque.

continua após a publicidade

— Foi uma partida muito boa, individualmente e coletivamente. O Flamengo suportou muito bem os 90 minutos. Depois do segundo gol, a gente abaixou um pouco, que é algo que realmente não pode acontecer. Mas o contexto do jogo foi muito bom. Sobre a Seleção, claro que tenho expectativa de estar lá, mas não trabalho pensando lá. Penso no Flamengo em primeiro lugar, porque eu indo bem, as portas vão se abrir, se Deus quiser. Vou continuar crendo até o último dia, a convocação está o próxima. Esperança sempre vai ter — declarou o centroavante do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.