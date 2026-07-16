Real Madrid e PSG terão partidas transmitidas de graça; veja onde assistir Partidas de pré-temporada de grandes clubes europeus serão exibidas gratuitamente no Brasil

Com a proximidade do fim da Copa do Mundo, cuja grande decisão entre Espanha e Argentina ocorre neste domingo (19), os amistosos internacionais que abrem a pré-temporada europeia de 2026/2027 já começam a ser disputados. Com isso, confrontos de equipes de peso como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Celtic terão transmissão gratuita em território brasileiro, permitindo que os torcedores acompanhem o retorno de grandes craques aos seus clubes logo após o Mundial de Seleções.

➡️Lautaro marca no fim, Argentina vira sobre Inglaterra e vai à final da Copa

Mais de 30 partidas gratuitas

Com a aquisição dos novos direitos, a plataforma SportyNet agora soma mais de 30 amistosos de pré-temporada em sua grade, programados entre os dias 14 de julho e 16 de agosto. Os jogos serão adicionados ao portfólio de transmissões nacionais e exibidos de forma gratuita no canal oficial da SportyNet no YouTube, além de estarem disponíveis na TV por assinatura.

continua após a publicidade

— Quando anunciamos o primeiro pacote de amistosos internacionais com 18 jogos, percebemos uma resposta muito positiva da audiência e entendemos que havia espaço para ampliar ainda mais essa oferta. Sabemos que o torcedor acompanha o futebol o ano inteiro e quer continuar vendo os grandes clubes e jogadores depois do Mundial de Seleções. Por isso, buscamos reunir um calendário cada vez mais completo, com transmissões gratuitas, conteúdo original e uma experiência multiplataforma que acompanha o fã onde ele preferir assistir — afirma Júlia Rossi, Diretora de Estratégia e Negócios da SportyNet.

A ampliação do calendário reforça a estratégia da SportyNet de oferecer uma programação contínua de futebol internacional ao longo de todo o ano. Em 2025, ainda no início das operações do canal, a plataforma transmitiu 22 amistosos internacionais, que somaram quase 6,5 milhões de visualizações no YouTube.

continua após a publicidade

Tabela dos jogos que serão transmitidos pela plataforma

Data Horário (de Brasília) Jogo 14/07 (Terça-feira) 15h30 Sporting x Celtic 17/07 (Sexta-feira) 15h45 Benfica x Villarreal 18/07 (Sábado) 11h00 Celtic x Middlesbrough 18/07 (Sábado) 12h00 RW Oberhausen x Borussia Dortmund 20/07 (Segunda-feira) 16h15 Sporting x Strasbourg 25/07 (Sábado) 8h00 Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund 25/07 (Sábado) 11h00 Celtic x Milan 25/07 (Sábado) 15h00 Standard Liège x Juventus 25/07 (Sábado) 19h00 Liverpool x Sunderland 25/07 (Sábado) 20h30 Wrexham x Leeds United 26/07 (Domingo) 00h30 Tottenham x Auckland City 28/07 (Terça-feira) 6h45 Chelsea x WS Wanderers 29/07 (Quarta-feira) 6h45 Tottenham x Sydney FC 29/07 (Quarta-feira) 7h00 Cerezo Osaka x Borussia Dortmund 29/07 (Quarta-feira) 20h30 Liverpool x Wrexham 30/07 (Quinta-feira) 20h30 Leeds United x Sunderland 31/07 (Sexta-feira) 15h45 Sporting x Nottingham Forest 01/08 (Sábado) 6h45 Chelsea x Tottenham 01/08 (Sábado) 7h00 FC Tokyo x Borussia Dortmund 01/08 (Sábado) 8h30 Girona x Arsenal 01/08 (Sábado) 8h30 Manchester City x Inter de Milão 01/08 (Sábado) 13h00 Real Madrid x Fiorentina 02/08 (Domingo) 13h00 Sunderland x Wrexham 02/08 (Domingo) 17h00 Leeds United x Liverpool 05/08 (Quarta-feira) 8h30 Chelsea x Juventus 05/08 (Quarta-feira) 15h00 Mallorca x PSG 05/08 (Quarta-feira) 15h30 Arsenal x Real Betis 07/08 (Sexta-feira) 9h00 Bayern de Munique x Aston Villa 08/08 (Sábado) 9h00 Chelsea x Milan 09/08 (Domingo) 9h00 Chelsea x Johor Tigers 09/08 (Domingo) 10h30 Liverpool x Monaco 12/08 (Quarta-feira) 13h15 Everton x Newcastle 12/08 (Quarta-feira) 15h30 Manchester United x Leeds United 15/08 (Sábado) 11h00 Tottenham x Hoffenheim 15/08 (Sábado) 12h30 Borussia Dortmund x Roma 16/08 (Domingo) 12h00 Real Madrid x Schalke 04 16/08 (Domingo) 14h00 Liverpool x Como

Amistosos internacionais que serão transmitidos de forma gratuita - (Crédito: reprodução/SportyNet)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.