Real Madrid e PSG terão partidas transmitidas de graça; veja onde assistir
Partidas de pré-temporada de grandes clubes europeus serão exibidas gratuitamente no Brasil
Com a proximidade do fim da Copa do Mundo, cuja grande decisão entre Espanha e Argentina ocorre neste domingo (19), os amistosos internacionais que abrem a pré-temporada europeia de 2026/2027 já começam a ser disputados. Com isso, confrontos de equipes de peso como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Celtic terão transmissão gratuita em território brasileiro, permitindo que os torcedores acompanhem o retorno de grandes craques aos seus clubes logo após o Mundial de Seleções.
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Mais de 30 partidas gratuitas
Com a aquisição dos novos direitos, a plataforma SportyNet agora soma mais de 30 amistosos de pré-temporada em sua grade, programados entre os dias 14 de julho e 16 de agosto. Os jogos serão adicionados ao portfólio de transmissões nacionais e exibidos de forma gratuita no canal oficial da SportyNet no YouTube, além de estarem disponíveis na TV por assinatura.
— Quando anunciamos o primeiro pacote de amistosos internacionais com 18 jogos, percebemos uma resposta muito positiva da audiência e entendemos que havia espaço para ampliar ainda mais essa oferta. Sabemos que o torcedor acompanha o futebol o ano inteiro e quer continuar vendo os grandes clubes e jogadores depois do Mundial de Seleções. Por isso, buscamos reunir um calendário cada vez mais completo, com transmissões gratuitas, conteúdo original e uma experiência multiplataforma que acompanha o fã onde ele preferir assistir — afirma Júlia Rossi, Diretora de Estratégia e Negócios da SportyNet.
A ampliação do calendário reforça a estratégia da SportyNet de oferecer uma programação contínua de futebol internacional ao longo de todo o ano. Em 2025, ainda no início das operações do canal, a plataforma transmitiu 22 amistosos internacionais, que somaram quase 6,5 milhões de visualizações no YouTube.
Tabela dos jogos que serão transmitidos pela plataforma
|Data
|Horário (de Brasília)
|Jogo
14/07 (Terça-feira)
15h30
Sporting x Celtic
17/07 (Sexta-feira)
15h45
Benfica x Villarreal
18/07 (Sábado)
11h00
Celtic x Middlesbrough
18/07 (Sábado)
12h00
RW Oberhausen x Borussia Dortmund
20/07 (Segunda-feira)
16h15
Sporting x Strasbourg
25/07 (Sábado)
8h00
Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund
25/07 (Sábado)
11h00
Celtic x Milan
25/07 (Sábado)
15h00
Standard Liège x Juventus
25/07 (Sábado)
19h00
Liverpool x Sunderland
25/07 (Sábado)
20h30
Wrexham x Leeds United
26/07 (Domingo)
00h30
Tottenham x Auckland City
28/07 (Terça-feira)
6h45
Chelsea x WS Wanderers
29/07 (Quarta-feira)
6h45
Tottenham x Sydney FC
29/07 (Quarta-feira)
7h00
Cerezo Osaka x Borussia Dortmund
29/07 (Quarta-feira)
20h30
Liverpool x Wrexham
30/07 (Quinta-feira)
20h30
Leeds United x Sunderland
31/07 (Sexta-feira)
15h45
Sporting x Nottingham Forest
01/08 (Sábado)
6h45
Chelsea x Tottenham
01/08 (Sábado)
7h00
FC Tokyo x Borussia Dortmund
01/08 (Sábado)
8h30
Girona x Arsenal
01/08 (Sábado)
8h30
Manchester City x Inter de Milão
01/08 (Sábado)
13h00
Real Madrid x Fiorentina
02/08 (Domingo)
13h00
Sunderland x Wrexham
02/08 (Domingo)
17h00
Leeds United x Liverpool
05/08 (Quarta-feira)
8h30
Chelsea x Juventus
05/08 (Quarta-feira)
15h00
Mallorca x PSG
05/08 (Quarta-feira)
15h30
Arsenal x Real Betis
07/08 (Sexta-feira)
9h00
Bayern de Munique x Aston Villa
08/08 (Sábado)
9h00
Chelsea x Milan
09/08 (Domingo)
9h00
Chelsea x Johor Tigers
09/08 (Domingo)
10h30
Liverpool x Monaco
12/08 (Quarta-feira)
13h15
Everton x Newcastle
12/08 (Quarta-feira)
15h30
Manchester United x Leeds United
15/08 (Sábado)
11h00
Tottenham x Hoffenheim
15/08 (Sábado)
12h30
Borussia Dortmund x Roma
16/08 (Domingo)
12h00
Real Madrid x Schalke 04
16/08 (Domingo)
14h00
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