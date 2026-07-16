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Real Madrid e PSG terão partidas transmitidas de graça; veja onde assistir

Partidas de pré-temporada de grandes clubes europeus serão exibidas gratuitamente no Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/07/2026 10:30
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Mbappé e Vini Jr. atuando com a camisa do Real Madrid na temporada 25/26.
Mbappé e Vini Jr. atuando com a camisa do Real Madrid na temporada 25/26 - (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Com a proximidade do fim da Copa do Mundo, cuja grande decisão entre Espanha e Argentina ocorre neste domingo (19), os amistosos internacionais que abrem a pré-temporada europeia de 2026/2027 já começam a ser disputados. Com isso, confrontos de equipes de peso como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Celtic terão transmissão gratuita em território brasileiro, permitindo que os torcedores acompanhem o retorno de grandes craques aos seus clubes logo após o Mundial de Seleções.

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    Mais de 30 partidas gratuitas

    Com a aquisição dos novos direitos, a plataforma SportyNet agora soma mais de 30 amistosos de pré-temporada em sua grade, programados entre os dias 14 de julho e 16 de agosto. Os jogos serão adicionados ao portfólio de transmissões nacionais e exibidos de forma gratuita no canal oficial da SportyNet no YouTube, além de estarem disponíveis na TV por assinatura.

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    — Quando anunciamos o primeiro pacote de amistosos internacionais com 18 jogos, percebemos uma resposta muito positiva da audiência e entendemos que havia espaço para ampliar ainda mais essa oferta. Sabemos que o torcedor acompanha o futebol o ano inteiro e quer continuar vendo os grandes clubes e jogadores depois do Mundial de Seleções. Por isso, buscamos reunir um calendário cada vez mais completo, com transmissões gratuitas, conteúdo original e uma experiência multiplataforma que acompanha o fã onde ele preferir assistir — afirma Júlia Rossi, Diretora de Estratégia e Negócios da SportyNet.

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    • A ampliação do calendário reforça a estratégia da SportyNet de oferecer uma programação contínua de futebol internacional ao longo de todo o ano. Em 2025, ainda no início das operações do canal, a plataforma transmitiu 22 amistosos internacionais, que somaram quase 6,5 milhões de visualizações no YouTube.

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    Tabela dos jogos que serão transmitidos pela plataforma

    Data Horário (de Brasília)Jogo

    14/07 (Terça-feira)

    15h30

    Sporting x Celtic

    17/07 (Sexta-feira)

    15h45

    Benfica x Villarreal

    18/07 (Sábado)

    11h00

    Celtic x Middlesbrough

    18/07 (Sábado)

    12h00

    RW Oberhausen x Borussia Dortmund

    20/07 (Segunda-feira)

    16h15

    Sporting x Strasbourg

    25/07 (Sábado)

    8h00

    Fortuna Düsseldorf x Borussia Dortmund

    25/07 (Sábado)

    11h00

    Celtic x Milan

    25/07 (Sábado)

    15h00

    Standard Liège x Juventus

    25/07 (Sábado)

    19h00

    Liverpool x Sunderland

    25/07 (Sábado)

    20h30

    Wrexham x Leeds United

    26/07 (Domingo)

    00h30

    Tottenham x Auckland City

    28/07 (Terça-feira)

    6h45

    Chelsea x WS Wanderers

    29/07 (Quarta-feira)

    6h45

    Tottenham x Sydney FC

    29/07 (Quarta-feira)

    7h00

    Cerezo Osaka x Borussia Dortmund

    29/07 (Quarta-feira)

    20h30

    Liverpool x Wrexham

    30/07 (Quinta-feira)

    20h30

    Leeds United x Sunderland

    31/07 (Sexta-feira)

    15h45

    Sporting x Nottingham Forest

    01/08 (Sábado)

    6h45

    Chelsea x Tottenham

    01/08 (Sábado)

    7h00

    FC Tokyo x Borussia Dortmund

    01/08 (Sábado)

    8h30

    Girona x Arsenal

    01/08 (Sábado)

    8h30

    Manchester City x Inter de Milão

    01/08 (Sábado)

    13h00

    Real Madrid x Fiorentina

    02/08 (Domingo)

    13h00

    Sunderland x Wrexham

    02/08 (Domingo)

    17h00

    Leeds United x Liverpool

    05/08 (Quarta-feira)

    8h30

    Chelsea x Juventus

    05/08 (Quarta-feira)

    15h00

    Mallorca x PSG

    05/08 (Quarta-feira)

    15h30

    Arsenal x Real Betis

    07/08 (Sexta-feira)

    9h00

    Bayern de Munique x Aston Villa

    08/08 (Sábado)

    9h00

    Chelsea x Milan

    09/08 (Domingo)

    9h00

    Chelsea x Johor Tigers

    09/08 (Domingo)

    10h30

    Liverpool x Monaco

    12/08 (Quarta-feira)

    13h15

    Everton x Newcastle

    12/08 (Quarta-feira)

    15h30

    Manchester United x Leeds United

    15/08 (Sábado)

    11h00

    Tottenham x Hoffenheim

    15/08 (Sábado)

    12h30

    Borussia Dortmund x Roma

    16/08 (Domingo)

    12h00

    Real Madrid x Schalke 04

    16/08 (Domingo)

    14h00

    Liverpool x Como

    Amistosos internacionais que serão transmitidos de forma gratuita.
    Amistosos internacionais que serão transmitidos de forma gratuita - (Crédito: reprodução/SportyNet)

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