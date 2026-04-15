Filme 'Zico, O Samurai de Quintino' celebra vida e exemplo do ídolo do Flamengo

O documentário "Zico, o Samurai de Quintino", que retrata a trajetória do maior ídolo do Flamengo, estreia nos cinemas brasileiros no dia 30 de abril e promete cativar rubro-negros e fãs de futebol por todo o país. Dirigido por João Wainer, o filme reúne imagens de arquivo, registros inéditos e depoimentos sobre a carreira do ex-jogador.

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O Lance! assistiu ao filme de forma antecipada. A produção revisita momentos da trajetória do eterno camisa 10, incluindo gols, títulos e episódios fora de campo, como a decisão de atuar no futebol japonês. O documentário também aborda a construção do legado do atleta no Brasil e no exterior.

O filme conta com entrevistas de personagens ligados à carreira de Zico, como Júnior, Carpegiani, Carlos Alberto Parreira, Ronaldo e o radialista José Carlos Araújo. Familiares do ex-jogador também participam, incluindo a esposa Sandra e os filhos, que revisitam o acervo pessoal do atleta. A narrativa, inclusive, é conduzida não só pelo Galinho, mas também pela esposa, com papel fundamental na obra.

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— Na minha trajetória, não aconteceram só fatos felizes. Muita dificuldade já desde o início da minha carreira, que havia uma dúvida, uma interrogação se eu ia conseguir ser jogador ou não. O filme já começa com isso, né? Que eu era raquítico, que eu era desdentado, que eu era magrinho... (risos). Era normal que houvesse no Flamengo uma incerteza em relação a se eu ia ser jogador ou não. Não vou dizer que foi um sacrifício, pois sem sacrifício você não chega a lugar nenhum. Foi um período difícil, porque não tinha jogo, não tinha nada que motivasse, era só para ganhar físico mesmo — declarou Zico em entrevista coletiva.

— Foi a primeira barreira, a grande barreira que eu superei, e o que veio depois foi muito mais fácil. A não ser, lógico, a perda de amigos e a incerteza da cirurgia, pois eu não queria já parar de jogar bola por causa de lesão. Mas tudo isso termina de uma maneira muito feliz e alegre, que é a construção da minha família — completou o Galinho.

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As filmagens começaram em 2023, quando Zico completou 70 anos, e passaram por locais como o bairro de Quintino, no Rio de Janeiro, além de gravações no Japão, onde o ex-jogador atuou e trabalhou como treinador. O projeto inclui materiais do acervo pessoal, como fitas VHS, filmes Super-8 e itens históricos, entre eles a camisa utilizada na final do Mundial de 1981 e registros escritos de gols ao longo da carreira.

— O grande barato é a gente tentar interpretar a história do Zico. A gente começou uma pesquisa sobre quais eram as características do Zico, onde a gente poderia encontrar uma narrativa cinematográfica que fosse um pouco mais sólida para segurar não só o flamenguista, mas até quem nem gosta de futebol. A gente trouxe uma história que foi meio que encontrada na personalidade dele, e o Zico é um jogador muito diferente de todos os outros, com características muito marcantes, que vocês vão ver no filme — destacou o diretor João Wainer.

— É até curioso, porque a gente circulou por aí, e as pessoas não queriam muito o filme porque achavam que não tinha conflito. Todo filme hoje em dia tem que ter um conflito, tem que alguém brigar com alguém, tem que não sei o quê. Um falou: "Pô, o Zico não briga com ninguém, não tem ninguém para falar mal do Zico, como é que você vai fazer um filme do Zico desse jeito?". E a gente mostrou que não, cara, tem um monte de conflito sim, é que o conflito às vezes é para dentro — completou.

Produzido pela Vudoo Filmes e Guará Entretenimento, "Zico, o Samurai de Quintino" é uma coprodução da Globo Filmes, SporTV, Pontos de Fuga e Investimage com patrocínio master do Sicoob e patrocínio da Tim e Austral. Parceiro e facilitador do projeto, o Clube de Regatas do Flamengo também esteve ao lado da produção na viabilização de conteúdos, acervos e conexões institucionais, reforçando o compromisso do clube com a preservação e valorização de sua história e de seus maiores ídolos.

Pôster do filme Zico, o Samurai de Quintino (Foto: Divulgação)

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