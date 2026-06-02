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Vitória vira no fim e vence Fortaleza na final da Copa do Nordeste

Com golaço de Diego Tarzia no fim, Leão da Barra salta na frente na decisão

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
23:15
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Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)
imagem cameraRenato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)
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O Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta terça-feira (2), pela partida de ida da final da Copa do Nordeste, no Castelão, em Fortaleza (CE). Após primeiro tempo morno, o time da casa abriu o placar com Vitinho. Porém, após a expulsão de Ronald, o Leão da Barra cresceu no jogo e virou com gols de Renato Kayser e Diego Tarzia.

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A partida de volta da decisão será realizada no sábado (6), às 16h (de Brasília), no Barradão. Em caso de título do Vitória, o clube irá conquistar o torneio pela quinta vez. Caso o Fortaleza vire a decisão, levará a Copa do Nordeste pela quarta vez.

Como foi Fortaleza x Vitória?

O primeiro tempo foi de pouca disputa, com os dois times sem muitas ações ofensivas. Nos primeiros minutos, o Fortaleza teve mais iniciativa, mas, na sequência, o Vitória começou a chegar mais no ataque, com uma finalização dentro da pequena área defendida por João Ricardo. O Leão do Pici respondeu com chute desviado de Vitinho, que passou perto do gol de Lucas Arcanjo. Perto do fim, o time baiano pressionou em busca do gol, mas não conseguiu passar pela defesa do time da casa.

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No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção. Aos 10 minutos, Vitinho arriscou de fora da área e abriu o placar para o Fortaleza em um belo gol. Porém, o time da casa se complicou logo na sequência após a expulsão de Ronald, que derrubou Matheuzinho e impediu contra-ataque dos visitantes. Com um a mais, o Vitória cresceu no ataque e, após pênalti cometido por Emanuel Brítez por toque na mão, Renato Kayser converteu a cobrança e igualou o placar.

Nos acréscimos, Matheuzinho encontrou Diego Tarzia na entrada da área. O meia do Vitória chutou de fora da área e marcou um golaço para virar o placar ao Leão da Barra. Após o gol, o Fortaleza tentou empatar, mas a defesa dos visitantes segurou o resultado.

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Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)
Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)

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