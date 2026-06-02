Vitória vira no fim e vence Fortaleza na final da Copa do Nordeste

O Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta terça-feira (2), pela partida de ida da final da Copa do Nordeste, no Castelão, em Fortaleza (CE). Após primeiro tempo morno, o time da casa abriu o placar com Vitinho. Porém, após a expulsão de Ronald, o Leão da Barra cresceu no jogo e virou com gols de Renato Kayser e Diego Tarzia.

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A partida de volta da decisão será realizada no sábado (6), às 16h (de Brasília), no Barradão. Em caso de título do Vitória, o clube irá conquistar o torneio pela quinta vez. Caso o Fortaleza vire a decisão, levará a Copa do Nordeste pela quarta vez.

Como foi Fortaleza x Vitória?

O primeiro tempo foi de pouca disputa, com os dois times sem muitas ações ofensivas. Nos primeiros minutos, o Fortaleza teve mais iniciativa, mas, na sequência, o Vitória começou a chegar mais no ataque, com uma finalização dentro da pequena área defendida por João Ricardo. O Leão do Pici respondeu com chute desviado de Vitinho, que passou perto do gol de Lucas Arcanjo. Perto do fim, o time baiano pressionou em busca do gol, mas não conseguiu passar pela defesa do time da casa.

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No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção. Aos 10 minutos, Vitinho arriscou de fora da área e abriu o placar para o Fortaleza em um belo gol. Porém, o time da casa se complicou logo na sequência após a expulsão de Ronald, que derrubou Matheuzinho e impediu contra-ataque dos visitantes. Com um a mais, o Vitória cresceu no ataque e, após pênalti cometido por Emanuel Brítez por toque na mão, Renato Kayser converteu a cobrança e igualou o placar.

Nos acréscimos, Matheuzinho encontrou Diego Tarzia na entrada da área. O meia do Vitória chutou de fora da área e marcou um golaço para virar o placar ao Leão da Barra. Após o gol, o Fortaleza tentou empatar, mas a defesa dos visitantes segurou o resultado.

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Renato Kayser comemora gol do Vitória sobre o Fortaleza pela final da Copa do Nordeste (Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress)

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