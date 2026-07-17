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Mirassol tem oito saídas no elenco após avançar na Libertadores

Diretoria reorganiza o plantel após a classificação e monitora negociações

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/07/2026 08:00
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Elenco do Corinthians durante partida da Libertadores
Mirassol acelera reformulação do elenco para sequência da temporada (Foto: Divulgação/Mirassol)

O Mirassol passa por uma reformulação no elenco durante a intertemporada de olho na sequência do ano. Após aproveitar a pausa no calendário para reforçar o grupo, a diretoria também promove mudanças no plantel, com saídas já confirmadas e outros jogadores que ainda podem deixar o clube nas próximas semanas.

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    Até o momento, quatro atletas já tiveram as saídas oficializadas. O centroavante Nathan Fogaça foi negociado em definitivo com o Fortaleza e assinou contrato até o fim de 2029. Já o zagueiro Rodrigues acertou transferência para o Kalamata FC, da Grécia, equipe que conquistou o acesso à primeira divisão do país para a próxima temporada.

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    Outros dois jogadores também se despediram do Leão. O atacante Everton Galdino, que pertence ao FC Tokyo, do Japão, foi repassado por empréstimo ao Vila Nova para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Yuri Lara, por sua vez, rescindiu contrato com o Mirassol antes de acertar com o Júbilo Iwata, do Japão.

    Tiquinho durante partida do Mirassol
    Tiquinho negocia saída do Mirassol (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
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    • A lista de saídas, no entanto, pode aumentar em breve. O meia Lucas Mugni tem retorno encaminhado ao Ceará, clube que defendeu anteriormente, enquanto o lateral-esquerdo Igor Cariús já acertou sua transferência e foi apresentado pelo Vila Nova para a sequência da Série B.

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    Além das negociações concluídas, o Mirassol ainda acompanha a situação de dois jogadores que têm futuro indefinido. Emprestado pelo Santos, o atacante Tiquinho Soares recebeu propostas do Fortaleza, mas as conversas ainda não foram concluídas. Enquanto isso, o meia Gabriel Pires perdeu espaço no elenco pouco tempo após sua chegada e também não tem permanência assegurada.

    A dupla treina separadamente do restante do elenco enquanto as situações contratuais não são definidas.

    Mirassol acertou contratações

    Se, por um lado, o Mirassol registra saídas no elenco, por outro reforçou o grupo com seis contratações para a sequência da temporada.

    1. Gustavo Silva: ex-Coritiba, Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná, Vitória e Júbilo Iwata (Jap).
    2. Bruno Santos: ex-Londrina, Guarani, Volta Redonda, Sagamihara, São Bernardo, Primavera, Brusque, Portuguesa-RJ, Univassouras Artsul, Madureira, Goiânia, Nova Iguaçu, Serra Macaense, Itaboraí, Corumbaense, America-RJ, Flamengo-SP, Nacional-SP e Marília.
    3. Japa: Cruzeiro.
    4. Fernandinho: ex-Sampaio Corrêa, Noroeste, Ponte Preta, Internacional, Internacional B, Bahia, Joinville, Chapecoense, Juárez, Brusque, Goiás, Mirassol e Ceará.
    5. Elias: ex-Sport, Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Santo André, Figueirense, Primavera, Vila Nova, Mirassol
    6. Gabriel Knesowitsch: ex-Londrina e Cuiabá.

    Após um período sem jogos oficiais, o Mirassol volta a campo nesta sexta-feira (17), às 20h, para enfrentar o Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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