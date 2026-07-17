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Crias da base do Atlético podem ter mais espaço no segundo semestre: veja nomes

Galo tem várias promessas já integradas ao profissional

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 06:00
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Crias da base Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)Gutte Atlético (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
Crias da base Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético segue valorizando as categorias de base e conta com diversos jovens integrados ao elenco principal comandado por Eduardo Domínguez. Alguns atletas já fazem parte do grupo desde o início da temporada e podem ganhar mais espaço ao longo do segundo semestre, enquanto outros foram incorporados durante a intertemporada e também podem permanecer como opções para a sequência de 2026.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético segue valorizando as categorias de base e conta com diversos jovens integrados ao elenco principal comandado por Eduardo Domínguez. Alguns atletas já fazem parte do grupo desde o início da temporada e podem ganhar mais espaço ao longo do segundo semestre, enquanto outros foram incorporados durante a intertemporada e também podem permanecer como opções para a sequência de 2026.

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    • No gol, o destaque é o goleiro Pedro Cobra, do sub-20, que disputa a vaga de terceiro goleiro da equipe principal. O jovem já ocupou essa posição em algumas oportunidades no primeiro semestre, chamou atenção durante os jogos-treino da intertemporada e pode ganhar espaço definitivo no elenco profissional.

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    Na defesa, outro nome que ganhou oportunidade é o zagueiro Lemos, de 20 anos. O defensor do sub-20 participou de treinamentos com a equipe principal durante a intertemporada, atuou no último jogo-treino e pode permanecer integrado ao grupo para a sequência da temporada.

    Já no meio-campo, o jovem Gutte, de apenas 18 anos, também participou das atividades comandadas por Eduardo Domínguez e esteve presente nos jogos-treino. Um dos destaques do sub-20 atleticano em 2026, o meia soma quatro gols e uma assistência em 13 partidas na temporada e surge como mais uma opção observada pela comissão técnica.

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    Gutte Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)Gutte Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Gutte Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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    Crias do Atlético já integrados podem ganhar mais espaço

    Além dos jovens promovidos recentemente, o Atlético também conta com atletas formados nas categorias de base que já fazem parte do elenco principal desde o início da temporada e podem receber mais oportunidades no segundo semestre.

    Na zaga, Vitão aparece como um dos candidatos a ganhar minutos. O defensor ainda teve poucas oportunidades em 2026, mas a lesão de Léo Duarte e a saída de Júnior Alonso aumentam a concorrência por espaço e podem abrir caminho para o jovem.

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    Na lateral esquerda, Kauã Pascini é o reserva imediato de Renan Lodi. O jogador recebeu oportunidades durante o primeiro semestre e, inclusive, marcou um gol decisivo na Copa do Brasil. Com a sequência intensa de jogos prevista para o restante da temporada, a tendência é que volte a ser utilizado por Eduardo Domínguez.

    No meio-campo, Cissé é um dos principais nomes da base atleticana. O volante teve boa participação no primeiro semestre, acumulando minutos em campo e algumas oportunidades como titular. Para a sequência da temporada, ele aparece como um dos candidatos a disputar uma vaga entre os 11 iniciais do Atlético.

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    Já no ataque, Cauã Soares segue como alternativa para o setor ofensivo. O centroavante recebeu oportunidades ao longo do primeiro semestre e é a principal opção de características semelhantes às de Cassierra, atuando como um típico camisa 9. Com o calendário cheio, o jovem deve voltar a receber chances durante o segundo semestre.

    Cauã Soares treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Cauã Soares treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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