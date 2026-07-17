Crias da base do Atlético podem ter mais espaço no segundo semestre: veja nomes Galo tem várias promessas já integradas ao profissional

O Atlético segue valorizando as categorias de base e conta com diversos jovens integrados ao elenco principal comandado por Eduardo Domínguez. Alguns atletas já fazem parte do grupo desde o início da temporada e podem ganhar mais espaço ao longo do segundo semestre, enquanto outros foram incorporados durante a intertemporada e também podem permanecer como opções para a sequência de 2026.

O Atlético segue valorizando as categorias de base e conta com diversos jovens integrados ao elenco principal comandado por Eduardo Domínguez. Alguns atletas já fazem parte do grupo desde o início da temporada e podem ganhar mais espaço ao longo do segundo semestre, enquanto outros foram incorporados durante a intertemporada e também podem permanecer como opções para a sequência de 2026.

No gol, o destaque é o goleiro Pedro Cobra, do sub-20, que disputa a vaga de terceiro goleiro da equipe principal. O jovem já ocupou essa posição em algumas oportunidades no primeiro semestre, chamou atenção durante os jogos-treino da intertemporada e pode ganhar espaço definitivo no elenco profissional.

continua após a publicidade

Na defesa, outro nome que ganhou oportunidade é o zagueiro Lemos, de 20 anos. O defensor do sub-20 participou de treinamentos com a equipe principal durante a intertemporada, atuou no último jogo-treino e pode permanecer integrado ao grupo para a sequência da temporada.

Já no meio-campo, o jovem Gutte, de apenas 18 anos, também participou das atividades comandadas por Eduardo Domínguez e esteve presente nos jogos-treino. Um dos destaques do sub-20 atleticano em 2026, o meia soma quatro gols e uma assistência em 13 partidas na temporada e surge como mais uma opção observada pela comissão técnica.

continua após a publicidade

Gutte Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Crias do Atlético já integrados podem ganhar mais espaço

Além dos jovens promovidos recentemente, o Atlético também conta com atletas formados nas categorias de base que já fazem parte do elenco principal desde o início da temporada e podem receber mais oportunidades no segundo semestre.

Na zaga, Vitão aparece como um dos candidatos a ganhar minutos. O defensor ainda teve poucas oportunidades em 2026, mas a lesão de Léo Duarte e a saída de Júnior Alonso aumentam a concorrência por espaço e podem abrir caminho para o jovem.

continua após a publicidade

Na lateral esquerda, Kauã Pascini é o reserva imediato de Renan Lodi. O jogador recebeu oportunidades durante o primeiro semestre e, inclusive, marcou um gol decisivo na Copa do Brasil. Com a sequência intensa de jogos prevista para o restante da temporada, a tendência é que volte a ser utilizado por Eduardo Domínguez.

No meio-campo, Cissé é um dos principais nomes da base atleticana. O volante teve boa participação no primeiro semestre, acumulando minutos em campo e algumas oportunidades como titular. Para a sequência da temporada, ele aparece como um dos candidatos a disputar uma vaga entre os 11 iniciais do Atlético.

continua após a publicidade

Já no ataque, Cauã Soares segue como alternativa para o setor ofensivo. O centroavante recebeu oportunidades ao longo do primeiro semestre e é a principal opção de características semelhantes às de Cassierra, atuando como um típico camisa 9. Com o calendário cheio, o jovem deve voltar a receber chances durante o segundo semestre.

Cauã Soares treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.