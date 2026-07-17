Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo Cotia completou 21 anos nesta quinta-feira

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O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, completou 21 anos nesta quinta-feira (16). Inaugurado em 2005, o espaço se consolidou como um dos principais patrimônios do São Paulo, responsável por revelar jogadores que marcaram época no clube e também por se tornar uma das maiores fontes de receita do Tricolor.

Em Cotia, foram formados atletas como Lucas Moura, Casemiro, Oscar, David Neres, Antony, Éder Militão, Gabriel Sara e Beraldo. Nomes que não só tiveram passagens pela Seleção Brasileira, mas também em grandes equipes no futebol internacional. Alguns deles, inclusive, referências nas suas posições.

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A lista chama mais atenção quando se enxerga geração a geração. No início dos anos 2010, o São Paulo viveu o que muitos consideram o ciclo mais forte de sua base. Já na segunda metade da década, foi a vez de Éder Militão despontar rumo ao Real Madrid e de Lyanco se destacar, ainda que tenha optado por representar a Sérvia na carreira internacional. No fim dos anos 2010, Antony repetiu a rota de sucesso, indo do time principal do Morumbi para o Ajax e, depois, para o Manchester United.

Mais recentemente, a base seguiu entregando protagonistas: Pablo Maia e Rodrigo Nestor foram decisivos em campanhas do time principal. Beraldo, por exemplo, ascendeu, foi para o PSG e hoje é um dos destaques da equipe francesa, mesmo com a pouca idade.

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Novo Reffis do CT de Cotia, estrutura que atende as divisões de base do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como é o centro de treinamento em Cotia?

O trabalho desenvolvido no CFA vai além da formação esportiva. Atualmente, o local abriga as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, oferecendo acompanhamento escolar, psicológico, nutricional, médico e social aos atletas. Desde a inauguração, o complexo também recebeu ampliações, como a construção de um estádio para os jogos da base, novos alojamentos e uma unidade do Reffis.

Desde sua inauguração, o Centro de Formação de Atletas passou por ampliações. Em 2011, ganhou um estádio com capacidade para 1.500 espectadores destinado aos jogos das categorias de base. Em 2012, foi inaugurado um alojamento para até 148 hóspedes, utilizado por atletas e delegações.

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Em 2012, recebeu a Seleção Brasileira principal durante a preparação para amistosos. A seleção colombiana utilizou o local como base durante a Copa do Mundo de 2014. A Seleção Brasileira Feminina realizou atividades no CFA em 2016, enquanto as seleções brasileiras Sub-17 e Sub-15 também utilizaram a estrutura em diferentes oportunidades.

Em 2019, o centro recebeu a seleção olímpica do Japão e serviu como alojamento para a Bolívia durante a disputa da Copa América. Recentemente, Cotia recebeu a seleção feminina dos EUA para a preparação da equipe no amistoso contra o Brasil, disputado em São Paulo. Tudo isso por conta da estrutura que apresenta.

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Ano passado, Cotia também chamou atenção em um intercâmbio internacional. Cotia também recebeu a comitiva do VfB Stuttgart, da Alemanha, clube com o qual o São Paulo fechou uma parceria de troca de conhecimento e de atletas das categorias de base. Hospedados em Cotia, os alemães disputaram a Copa New Balance sub-19, torneio que reuniu ainda Palmeiras e Clube Vital.

Cotia se tornou ativo financeiro do São Paulo

Além de revelar jogadores, Cotia também se tornou uma importante fonte de receita para o São Paulo. No balanço financeiro de 2025, o clube arrecadou R$ 283,7 milhões com negociações de atletas, valor muito superior aos R$ 93,3 milhões registrados no ano anterior. As vendas dos jogadores formados na base tiveram papel fundamental para que o Tricolor fechasse a temporada com receita superior a R$ 1 bilhão e um superávit de R$ 56 milhões.

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Beraldo em ação pelo PSG nas oitavas de final da Champions League. Jogador foi revelado em Cotia (Foto: Divulgação/PSG)

Em mensagem divulgada pelo clube, o presidente Harry Massis destacou a importância de Cotia para a história do São Paulo e afirmou que o local representa não apenas a formação de atletas, mas também de cidadãos. Segundo ele, as modernizações realizadas ao longo dos anos transformaram Cotia em uma referência no desenvolvimento de jovens jogadores e em um dos grandes ativos do Tricolor.

- Ao completar 21 anos, o espaço reforça a importância de um trabalho construído diariamente por muitas pessoas. Cotia é o local onde centenas de jovens atletas vivem durante um período importante de suas vidas, conciliando a formação esportiva com os estudos e o desenvolvimento pessoal - disse.

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- Neste período, o CFA passou por modernizações, ampliou sua estrutura e também recebeu seleções masculinas e femininas de outros países para a disputa de campeonatos e amistosos, demonstrando a qualidade das instalações. Ao revelar jogadores que chegaram ao elenco profissional, à Seleção Brasileira e ao futebol internacional, e mais do que isso, formar cidadãos, Cotia representa um ambiente de formação que faz parte da história e da identidade do São Paulo - completou.

No começo deste ano, Cotia passou por algumas manutenções, recebendo investimentos na estrutura. Uma das práticas adotadas pelo São Paulo é o reaproveitamento da grama retirada do Morumbis. E entre algumas joias, jogadores destaques na Copinha, como Gustavo Santana e Pedro Ferreira, entraram na mira do profissional e de Dorival Júnior.

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