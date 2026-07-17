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Ingressos de Atlético-MG x Bahia estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (16) às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/07/2026 08:50
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Torcida do atlético participará de conselho da massa (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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O Atlético iniciou nesta sexta-feira (17) a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno do calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima terça-feira (21) às 19h30 pela 19° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético iniciou nesta sexta-feira (17) a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno do calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima terça-feira (21) às 19h30 pela 19° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.

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    • Os ingressos partem de R$ 29,90, no Inter Norte, para sócios GNV, e de R$ 30,00 no Inter Sul para o plano Forte e Vingador.

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    Abertura das vendas dos ingressos

    17/07 – 10h: GNV Instituto Galo (Aquisição até 18/07/26, às 10h)
    17/07 – 10h: Forte e Vingador
    17/07 – 14h: Internacional / Preto
    17/07 – 17h: Prata
    17/07 – 19h: Branco / Clubes
    17/07 – 20h: GNV da Massa
    18/07 – 09h: Adicionais
    18/07 – 09h: Público Geral
    18/07 – 12h: Visitante

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    • Preços dos Ingressos Atlético x Flamengo

    Inter Sul (Portões 11 e 15)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
    GNV Preto: R$ 35
    GNV Prata: R$ 40
    GNV Branco: R$ 45
    GNV da Massa: R$ 100
    GNV Clubes: R$ 50
    Meia-entrada: R$ 50
    Inteira: R$ 100

    Inter Norte (Portão 6)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
    GNV Preto: R$ 29,90
    GNV Prata: R$ 29,90
    GNV Branco: R$ 29,90
    GNV da Massa: R$ 29,90
    GNV Clubes: R$ 29,90
    Meia-entrada: R$ 49,84
    Inteira: R$ 99,67

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    Inter Leste (Portões 5 e 12)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,10
    GNV Preto: R$ 40,95
    GNV Prata: R$ 46,80
    GNV Branco: R$ 52,65
    GNV da Massa: R$ 117,00
    GNV Clubes: R$ 58,50
    Meia-entrada: R$ 58,50
    Inteira: R$ 117,00

    Brahma Sul (Portão 13)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,90
    GNV Preto: R$ 64,05
    GNV Prata: R$ 73,20
    GNV Branco: R$ 82,35
    GNV da Massa: R$ 183,00
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,50
    Inteira: R$ 183,00

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    Brahma Norte (Portão 4)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,90
    GNV Preto: R$ 64,05
    GNV Prata: R$ 73,20
    GNV Branco: R$ 82,35
    GNV da Massa: R$ 183,00
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,50
    Inteira: R$ 183,00

    Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 69,00
    GNV Preto: R$ 80,50
    GNV Prata: R$ 92,00
    GNV Branco: R$ 103,50
    GNV da Massa: R$ 230,00
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 115,00
    Inteira: R$ 230,00

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    Brahma Leste Premium (Portão 8)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 80
    GNV Preto: R$ 93,33
    GNV Prata: R$ 106,67
    GNV Branco: R$ 120,00
    GNV da Massa: R$ 266,67
    GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 133,34
    Inteira: R$ 266,67

    Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
    GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 84,90
    GNV Preto: R$ 99,05
    GNV Prata: R$ 113,20
    GNV Branco: R$ 127,35
    GNV da Massa: R$ 283,00
    GNV Clubes / Meia-entrada:141,50
    Inteira: R$ 283,00

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    Lounge Oeste / GNV Premium (Portão 1): R$ 600,00
    Lounge Leste (Portão 1): R$ 400,00
    Lounge 1908 / Bhrama Leste (Portão 8): R$ 500,00

    TORCIDA VISITANTE
    Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
    Acesso: Portões 19 e 20
    Setor: Visitante
    Preço: Inteira: R$ 127,00 / Meia: R$ 63,50
    18/07 – 12h
    Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

    Como chegar à Arena MRV?

    Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

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    Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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