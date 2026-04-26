Veja gols em Atlético-MG x Flamengo: GOLEADA! Pedro marca duas vezes

O Flamengo abriu o placar diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol surge dos pés do Pedro aos 7 minutos da primeira etapa do jogo.

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Samuel Lino é lançado em velocidade pela esquerda, entra na área e cruza para Pedro, que só completa para as redes, com gol aberto.

Veja o gol:

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O segundo gol teve início com Pedro aparecendo no círculo central e até lançar Plata. O equatoriano arranca, passa por Pascini, Cuello e Vitor Hugo, antes de finalizar de fora da área, no cantinho direito de Everson.

Veja o gol:

Pedro se movimenta bem pelo meio e aciona Plata na direita. O equatoriano escora de calcanhar para Varela, que cruza na medida para Arrascaeta. O uruguaio sobe como centroavante e marca o terceiro do Flamengo.

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Veja o gol:

Luiz Araújo recebe dentro da área, percebe a movimentação de Evertton Araújo, que vai ao fundo e toca para Pedro marcar. Em campo, o bandeira marca posição irregular do volante, mas o VAR corrige a marcação.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético chega para o confronto embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última quinta-feira (23), na Arena MRV, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, a equipe vinha de derrota por 2 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo soma 14 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela.

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Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez não poderá contar com o lateral-esquerdo Renan Lodi, que cumpre suspensão após ser expulso na última partida. Além dele, os volantes Patrick e Índio seguem no departamento médico.

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Atlético-MG x Flamengo (Foto: Arte Lance!)

O Flamengo também chega em boa fase. Pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase. Antes disso, pelo Brasileirão, superou o Bahia por 2 a 0. A equipe carioca soma 23 pontos e ocupa a 2ª colocação, com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras.

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Para a partida, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Paquetá e Pulgar, que seguem em recuperação no departamento médico do clube.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG x Flamengo

13° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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