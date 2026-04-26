Hulk fica fora de Atlético-MG x Flamengo por sondagem de clube brasileiro

O Atlético-MG informou que Hulk não foi relacionado para o jogo contra o Flamengo neste domingo (26), na Arena MRV, após receber sondagem de outro clube brasileiro. Em nota, o Galo informou que o atacante foi liberado para avaliar a possibilidade de transferência.

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O ídolo atleticano já disputou 12 partidas nesta edição de Campeonato Brasileiro. Assim, caso entrasse em campo diante do Rubro-Negro neste domingo, não poderia concretizar qualquer transferência para outro clube da Série A.

Confira a nota do Atlético-MG sobre a ausência de Hulk contra o Flamengo

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro.

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Diante do interesse, o jogador foi liberado pela diretoria para avaliar a possibilidade de transferência nesta janela de meio de temporada.

A decisão foi tomada em comum acordo, visando dar tranquilidade ao atleta e ao clube neste momento de definição.

Internamente, o entendimento é de que a situação será conduzida com cautela nos próximos dias, até que haja um desfecho sobre o futuro do jogador."

Hulk já havia dado sinais de uma possível saída após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no jogo de ida da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador afirmou que, em conversas com a diretoria, existe a possibilidade de sua saída acontecer ainda em 2026:

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Escalação do Atlético

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Pascini; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Bernard e Cassierra.

Hulk, desfalque contra o Flamengo, em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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