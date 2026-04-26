Leonardo Jardim promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Atlético-MG

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Atlético-MG neste domingo (26), na Arena MRV, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças no time, com destaque para o retorno de Jorginho aos titulares.

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Recuperado da lesão na panturrilha, o ítalo-brasileiro foi relacionado diante do Vitória, mas não saiu do banco de reservas. O camisa 21 não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no último dia 5.

A volta de Jorginho é boa notícia em meio aos desfalques no meio-campo rubro-negro. Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem no departamento médico, enquanto Nico de la Cruz foi preservado por conta do gramado sintético da Arena MRV. O uruguaio tem problema crônico no joelho e sequer viajou a Belo Horizonte com o grupo.

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Além disso, o Flamengo conta com o retorno de jogadores poupados no meio de semana, diante do Vitória. Varela, Léo Pereira, Alex Sandro, Plata e Samuel Lino retomam seus lugares entre os 11 iniciais.

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Escalações de Flamengo e Atlético-MG

Com as novidades, a escalação do Flamengo para encarar o Atlético-MG tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e De Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

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Já o Galo entra em campo com: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Pascini; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Cassierra.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

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Mais informações de Atlético-MG x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Flamengo

13° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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