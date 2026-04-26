Leonardo Jardim promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Atlético-MG
Equipes se enfrentam neste domingo (26) na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão
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O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Atlético-MG neste domingo (26), na Arena MRV, válido pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças no time, com destaque para o retorno de Jorginho aos titulares.
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Recuperado da lesão na panturrilha, o ítalo-brasileiro foi relacionado diante do Vitória, mas não saiu do banco de reservas. O camisa 21 não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no último dia 5.
A volta de Jorginho é boa notícia em meio aos desfalques no meio-campo rubro-negro. Erick Pulgar e Lucas Paquetá seguem no departamento médico, enquanto Nico de la Cruz foi preservado por conta do gramado sintético da Arena MRV. O uruguaio tem problema crônico no joelho e sequer viajou a Belo Horizonte com o grupo.
Além disso, o Flamengo conta com o retorno de jogadores poupados no meio de semana, diante do Vitória. Varela, Léo Pereira, Alex Sandro, Plata e Samuel Lino retomam seus lugares entre os 11 iniciais.
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Escalações de Flamengo e Atlético-MG
Com as novidades, a escalação do Flamengo para encarar o Atlético-MG tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e De Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Já o Galo entra em campo com: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Pascini; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Cassierra.
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Mais informações de Atlético-MG x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético-MG x Flamengo
13° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 26 de abril às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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