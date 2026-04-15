Veja gol em Cruzeiro x Universidad Católica: Jimmy Martínez marca o segundo

O Cruzeiro está enfrentando a Universidad Católica, nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na primeira etapa, a equipe chilena abriu o placar com gol de Giani.

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Zuqui cobrou o escanteio no meio da área, Giani subiu sozinho e cabeceou no canto superior do gol, sem chances para Matheus Cunha.

Veja o gol:

Kaiki recebeu a bola na área, Montes acaba atingindo a mão no rosto do lateral e o árbitro marca a penalidade. Matheus Pereira converte o pênalti, mandando a bola para um canto e o goleiro para o outro. Tudo igual.

Veja o gol:

Valencia levanta a bola na área, Martínez sai da entrada da área e cabeceia para o fundo do gol. A finalização passou entre as pernas de Matheus Cunha.

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Veja o gol:

Como chegam os times?

Texto de: Eduardo Statuti.

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.

O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

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Cruzeiro x Universidad Católica - 15/04/2026 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

Cruzeiro x Univ. Católica

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