Veja gol em Cruzeiro x Universidad Católica: Jimmy Martínez marca o segundo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15)
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O Cruzeiro está enfrentando a Universidad Católica, nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na primeira etapa, a equipe chilena abriu o placar com gol de Giani.
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Zuqui cobrou o escanteio no meio da área, Giani subiu sozinho e cabeceou no canto superior do gol, sem chances para Matheus Cunha.
Veja o gol:
Kaiki recebeu a bola na área, Montes acaba atingindo a mão no rosto do lateral e o árbitro marca a penalidade. Matheus Pereira converte o pênalti, mandando a bola para um canto e o goleiro para o outro. Tudo igual.
Veja o gol:
Valencia levanta a bola na área, Martínez sai da entrada da área e cabeceia para o fundo do gol. A finalização passou entre as pernas de Matheus Cunha.
Veja o gol:
Como chegam os times?
Texto de: Eduardo Statuti.
Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.
O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.
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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.
Cruzeiro x Univ. Católica
⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto
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