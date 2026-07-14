Cano volta a marcar em jogos seguidos pelo Fluminense após mais de um ano Argentino balançou as redes contra Nova Iguaçu e Bahia

Germán Cano voltou a marcar em duas partidas consecutivas pelo Fluminense após quase um ano e meio. O atacante fez gols nos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, no Maracanã, e alcançou uma sequência que não conseguia desde março de 2025.

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Na goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, Cano entrou no segundo tempo e fechou o placar. Diante do Bahia, voltou a sair do banco e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0, após cruzamento de Samuel Xavier.

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A última vez em que o argentino havia balançado as redes em jogos seguidos aconteceu entre os dias 2 e 5 de março de 2025. Primeiro, marcou contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Três dias depois, fez dois gols diante do Caxias, pela Copa do Brasil.

Naquele momento, Cano vivia uma sequência ainda maior. No jogo anterior, em 26 de fevereiro, já havia marcado duas vezes contra o Águia de Marabá, também pela Copa do Brasil. Foram, portanto, cinco gols em três partidas consecutivas.

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Depois daquele período, o camisa 14 passou por problemas físicos que afetaram sua continuidade e o afastaram de seu melhor ritmo. Agora recuperado, voltou a encontrar as redes em sequência justamente antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

Cano disputa espaço em um ataque que ganhou ainda mais concorrência com a chegada de Hulk e o bom momento de John Kennedy. Nos dois amistosos da intertemporada, porém, o argentino aproveitou os minutos recebidos por Luis Zubeldía e deixou sua marca.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

Cano comemora gol pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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