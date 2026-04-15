Artur Jorge até 2030: entenda o negócio e relembre técnicos mais longevos do Cruzeiro

Na última terça-feira (14), o Cruzeiro surpreendeu o futebol brasileiro e renovou o contrato de Artur Jorge até 2030. Com isso, o comandante tem vínculo de cinco temporadas com a Raposa. Se completar esse período na Toca da Raposa II, o português pode se tornar o técnico mais longevo da história do clube.

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Com seu novo contrato, Artur Jorge se torna o treinador com contrato mais longo na Série A do Campeonato Brasileiro. Outros cinco comandantes têm vínculos até 2027 (Leonardo Jardim, Eduardo Domínguez, Luis Castro, Rogério Ceni e Abel Ferreira).

– É um momento muito, muito importante para a minha carreira. Um momento também muito feliz, e que devo, desde já, agradecer a confiança do Pedrinho, do Pedro Junio, para prolongarmos este contrato, que é um contrato que tem como objetivo a continuidade e a afirmação de um projeto Cruzeiro – disse o português em entrevista à Cruzeiro TV.

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– Que nós possamos trabalhar para ser um projeto vencedor. É fato que é uma prova de grande confiança após o meu primeiro mês no clube, mas também me traz responsabilidades, a responsabilidade de poder acrescentar, poder trazer aquilo que nós precisamos no Cruzeiro, para que possamos ser um clube mais consistente, um clube mais ganhador. E, acima de tudo, como um projeto bem definido, que é isso que nos faz prolongar este contrato para que possamos ter tempo, para que possamos ter qualidade do trabalho necessário para fazer as coisas bem feitas – ressaltou.

Renovação do técnico Artur Jorge, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, destacou que o clube confia no potencial do treinador e que é importante segurar o comandante por mais tempo. Vale lembrar que em 2025 o Cruzeiro tentou renovar com Leonardo Jardim, que recusou e acabou no Flamengo em 2026.

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Confira lista dos técnicos mais longevos da história do Cruzeiro

Entre os comandantes que mais lideraram o Cabuloso na história, o que mais alia tempo e jogos é Ílton de Oliveira Chaves, seguido por grandes nomes como Levir Culpi, Mano Menezes e Niguinho.

Ílton de Oliveira Chaves

O comandante que mais liderou o Cruzeiro esteve presente em 362 partidas, com 209 vitórias, 92 empates e 61 derrotas. Ele acumulou 1149 dias como treinador da Raposa somando suas passagens de 1972 a 1975, no fim dos anos 1970 e na década de 1980.

Levir Culpi

Em seguida, Levir Culpi aparece como segundo treinador mais longevo da história do Cruzeiro. Ele esteve em 257 partidas, com 140 vitórias, 68 empates e 49 derrotas. Seu primeiro trabalho foi em 1996, na conquista histórica da Copa do Brasil. Posteriormente, ele retornou em 1998 e 2006.

Niguinho

O terceiro treinador com mais partidas no comando do Cruzeiro é Leonízio Fantoni, com 256 partidas. Nesse período, venceu 145 partidas, empatou 58 e perdeu 53. No banco celeste, conquistou o tricampeonato mineiro em 1959, 1960 e 1961. Ao todo, foram três passagens: 1948-1949, 1959-1961 e 1962-1963.

Mano Menezes

Nome mais recente na lista, Mano Menezes marcou seu nome na história da Raposa com as duas conquistas da Copa do Brasil. Foram 235 partidas, 1107 dias no cargo, com 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas. Em sua primeira passagem, em 2015, afastou o risco de rebaixamento.

Mano Menezes orienta jogadores em jogo do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Cruzeiro x Univ. Católica

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto